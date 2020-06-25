新冠肺炎｜疫情加重債務負擔　惠譽摘除加拿大AAA信用評級　

新型冠狀病毒肺炎疫情給加拿大帶來了非同一般的經濟衝擊。國際評級機構惠譽（Fitch Ratings）下調了加拿大的長期外幣債務評級，稱新冠肺炎疫情導致該國公共財政狀況惡化。

惠譽6月24日表示，預計加拿大2020年有更大的一般政府赤字，經濟復甦後留下更高的公共債務比率。惠譽將加拿大評級從AAA降低至AA+。

惠譽在報吿中說，赤字增加主要是因為公共支出，目的是在防疫封鎖情況下抵消經濟產出的急劇下降。惠譽預計，防疫抗疫措施將使加拿大的綜合一般政府債務佔國內生產總值（GDP）的比重在2020年達到115.1%，高於2019年的88.3%。

加拿大許多僱員以疫情為由拒絕復工。圖為，疫情下的加拿大多倫多街頭。（AP）

加拿大聯邦政府有望在2020財年至2021財年創下有史以來最大的預算赤字。根據國會預算官的預測，本財年預算赤字可能達到GDP的12.7%，而2019年為1.1%。這將是至少1960年代中期以來最高的赤字率。

彭博彙總的分析師預期中值顯示，在2019年增長1.6%之後，預計加拿大經濟2020年萎縮7.1%。政府正在推出一項超過2,300億加元（1加元約合0.7332美元）的補貼、發放現金和稅收優惠計劃，以抵消疫情的影響。

據加拿大廣播電視台6月22日報道，加拿大央行行長蒂夫·麥克勒姆（Tiff Macklem）表示，新冠肺炎疫情對加拿大經濟造成了長期損害，復甦的道路將會「漫長而坎坷」。Tiff Macklem表示，隨著限制被放寬，工作和日常活動可以部分恢復，因此央行預計2020年第三季度經濟將有所增長。但是他警吿說，加拿大人不應期望在接下來的幾個月裏會出現短暫而快速的經濟反彈。

Tiff Macklem表示，各個省份和企業不均勻的開放、民眾未知的消費行為以及失業率等諸多問題，可能對需求供應鏈造成一些長久的傷害。他說，現行的社交隔離措施可能意味著生產力不如從前，並且許多服務將仍然難以實現。這些問題表明，即使公共衛生限制放鬆，經濟效率仍將持續受到打擊。

早前，加拿大統計局報吿稱，5月份通縮0.4%，是繼4月份讀數為通縮0.2%之後連續第二個月出現通縮。