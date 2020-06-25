信和5大商場推抽獎吸客　料第三季生意按季升20%

信和集團宣布，旗下5大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場將於7月13日至10月4日連續三個月推出「S+ REWARDS隨意抽獎箱」活動，顧客若以電子貨幣單一消費滿300元，即有機會贏取包括本田Jazz 1.3全能揭背車、泰國布吉泳池別墅7天住宿套票、勞力士Datejust 36經典腕錶及MaBelle 18K/750白色黃金鑽石鑲嵌耳環(鑽石總重量2.02卡)等禮品。

是次抽獎特設4大主題抽獎箱，分別為「玩樂贏家」、「識歎大師」、「潮流達人」及「氣質教主」4個類別，顧客只需於場內以電子貨幣單一消費滿300元，即可按喜好選擇抽獎券類別參加3個階段的抽獎，嬴取相應獎品及接近2百萬元、適用於超過300間商舖的購物現金券。此外，每期抽獎均設有「排名賽」獎賞，每個類別累積抽獎券最多之3位會員將可獲得1,000元商場購物券。

疫情緩和及學校復課 人流回升

信和集團租務部市務及推廣總經理梁翠珊表示，隨著新冠肺炎疫情稍為緩和及學校復課，信和集團商場人流有明顯回升跡象，以奧海城為例，最近一星期之人流比3至5月期間上升逾30%，集團特意推出是次大型抽獎活動，以豐富獎品刺激人流及消費意欲，預計第三季生意額將按季上升20%。

是次抽獎活動是根據這一年在S+ REWARDS應用程式所取得的大數據，按照顧客的消費模式及換領獎賞的喜好而設計。梁翠珊說跨商場社交互動獎賞計劃推出短短一年時間，近70%的會員曾登記積分或兌換各類獎賞遊戲活動，而該計劃更能帶動商場零售消費，與程式正式發行的首月份數字相比，整體人均消費上升了15%；計劃更促進了跨商場購物體驗，15%顧客建立了跨商場消費習慣，其消費總額佔整體消費超過25%。

S+ REWARDS會員若於指定日子在指定商戶類別以電子貨幣單一消費滿300元，即可將所獲電子抽獎券翻倍；持有「白金買家」或「鑽石買家」勳章之S+ REWARDS會員於星期一至日，於所有商戶類別消費滿300元均可獲得兩張電子抽獎券，再於指定日子在指定商戶類別消費亦可將所獲電子抽獎券翻倍。

至於新會員在活動期內之第一次成功登記S+ REWARDS 點數後，可額外獲贈3張電子抽獎券，如該次消費滿300元並符合消費日條件，更可合共獲得5張電子抽獎券。