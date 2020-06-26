【持續更新】蒙古能源突爆升2.6倍　全年轉賺逾14億元

撰文：區嘉俊
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有報道指，美國監管機構放鬆沃爾克規定，或為銀行釋放400億美元資金，美股先跌後回升，道指一度倒升逾320點，最終收市升299點，報25745點；標普500指數收市報3083點，上升33點；納指重上1萬點，收市報10017點，上升107點。
【10:35】蒙能虧轉盈 爆升2.6倍
蒙古能源﹙0276﹚爆升，最新報1.56元，大升262%，成交額1,370萬元。
該公司近日宣布業績，全年轉虧為盈，賺14.41億元，惟不派息。
【09:20】恒指開報24697點 跌83點
恒指開報224697點，跌83點；國指開報9879點，跌56點。騰訊﹙0700﹚跌0.9%，開報486.4元；港交所﹙0388﹚升0.6%，報319.6元。
金融股造好，滙豐﹙0005﹚企穩升0.1%，報37.05元；建行﹙0939﹚升0.5%，開報6.25元；友邦﹙1299﹚升0.8%，報76.2元；但平保﹙2318﹚跌0.4%，報78.85元。
【08:50】日韓股市初段升近1%
東京股市上升，日經指數初段報22465點，升205點，升幅近1%。南韓股市亦上升，首爾綜合指數初段報2131點，上升19點，升幅0.9%。