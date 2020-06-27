孫正義退出阿里董事會　當年與馬雲會面5分鐘決定投資回報高達...

日本軟銀集團CEO孫正義6月26日在年度股東大會上表示，將退出阿里巴巴（9988）董事會，自即日起生效。他表示：「作為董事，我從阿里『畢業』了。」

與此同時，擔任軟銀董事會成員13年的馬雲也將辭去軟銀集團董事會職務。

公開資料顯示，軟銀於2007年5月8日發佈公吿稱，阿裡巴巴集團董事局主席兼CEO馬雲將成為軟銀集團董事會成員。由此，馬雲成為軟銀集團的第10位董事，參與軟銀的重大事件決策。

此前日媒曾報道，日本軟銀集團於2020年5月18日宣佈，馬雲將於6月25日從董事會辭職，軟銀首席財務官後藤芳光獲提名出任董事，另有兩人擔任外部董事，這份公吿中未說明馬雲從軟銀集團董事會辭職的原因。

「慧眼識珠」投阿里被孫正義視為其「最成功的投資」，也是投資界的傳奇案例。

2000年，軟銀對成立僅一年阿里投資2,000萬元（美元‧下同），到2014年阿裡在紐交所上市時，軟銀持有的阿里股份價值高達580億元，翻了2,900倍。這筆投資，也被孫正義視作是自己「最成功的投資」。

軟銀集團創始人孫正義。（Reuters）

2019年12月，孫正義在東京大學一場對話中回顧了當時的場景：馬雲和他見過的所有創業者都不一樣，不談商業模式，也不要錢，「他只說了自己的願景，我能感受到他的決心和激情。5分鐘之後，我說我懂了，你要改變世界」。

6月25日，孫正義再次感謝馬雲對軟銀的貢獻。2019年，張勇繼任馬雲擔任阿里董事會主席兼CEO，孫正義說，「這位年輕的傑出領導者將領導這家了不起的公司」，他表示十分信任張勇。

阿里的股票目前依然是軟銀持有的價值最高的資產。孫正義稱，軟銀將延續以前的做法，「儘可能長期地持有阿里股票」。公開資料顯示，軟銀持有阿里25.2%的股份，2016年至今從未出售過阿里股票。事實上，投資阿里帶來的持續收益，很大程度上也對沖了軟銀2019年的虧損。

數據顯示，截至2019年12月31日的9個月中，軟銀的稅前利潤中幾乎一半來自於阿里巴。其中四分之一是來自於阿里於2019年11月在香港上市價值重估帶來的收益。另一部分是阿里入股螞蟻金服，而如果沒有這些一次性收益，軟銀稅前利潤將下降34%。

除此之外，孫正義還表示，對於所持有的T-Mobile股票除了宣佈出售的三分之二外，其餘部分仍將繼續持有。