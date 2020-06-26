IMF警吿：市場人士情緒與經濟基本因素脫節　全球股市或再臨暴跌

國際貨幣基金組織（IMF）發出警吿稱，如果新冠肺炎疫情傳播範圍再次擴大、封鎖措施重新實施或貿易緊張局勢再次激增，股票和其他風險資產的市場可能會遭受第二次暴跌。

加拿大媒體《環球新聞》報道，2020年早些時候，由於新冠肺炎疫情相關封鎖措施打擊了市場情緒，導致股市大跌創下了歷史紀錄， 標普指數（SPX）在短短23個交易日內下跌34%，但受到美聯儲支持的提振，目前距離之前的高位約10%。

疫情擔憂再起，全球股市再次發生震盪。（Reuters）

「金融市場的樂觀情緒與全球經濟的演變之間已經出現了脫節，」國際貨幣基金組織在其《全球金融穩定最新消息》中表示，這種脫節「增加了風險資產價格再次修正的風險，許多股票和公司債券市場的估值似乎過高」。

國際貨幣基金組織表示，預計2020年全球產出將萎縮4.9%，相比之下，4月份預測的萎縮幅度為3%，當時使用的數據是在大範圍商業封鎖剛剛展開時獲得的。預計2021年的復甦也將較弱，如果再次暴發新的重大疫情，可能會使當年經濟增長縮減至0.5%。

儘管許多經濟體已經開始重新開放，但封鎖和保持社交距離共同打擊了投資和消費。國際貨幣基金組織表示，發達經濟體受到的衝擊尤為嚴重，目前預計2020年美國產出將萎縮8%，歐元區萎縮10.2%，均比4月份的預測差2個百分點以上。

在加拿大，預計2020年GDP將萎縮8.4%，比4月份的預期低2.2個百分點。感染率仍在上升的拉美經濟體下調幅度最大，預計2020年巴西經濟將萎縮9.1%，墨西哥和阿根廷分別萎縮10.5%和9.9%。