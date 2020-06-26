華為獲准在英國建研發製造中心

位於英國劍橋「矽沼」腹地的中國華為劍橋園區第一期規劃已經獲批，主要用於光電子的研發與製造。

據華為官網介紹，該項目一期規劃用地9英畝，建築面積達50,000平方米，計劃投資規模10億英鎊，預計將帶來400多個工作崗位。

華為設備是否能對國家安全構成威脅是美中雙方近些年爭論的焦點之一，但美方截至目前也沒有出示相關證據。（Reuters）

華為劍橋園區位元於高科技企業雲集的英國劍橋「矽沼」腹地，落成後將成為華為海外光電子業務總部。華為表示，這項投資將極大地促進該地區的高科技發展，從而進一步鞏固劍橋作為全球創新中心的地位。

該項目規劃經歷三年多時間。2017年，華為開始選址，2018年完成500英畝南劍橋郡新址的購買，2019年初啟動規劃申請程式。這裏原是文具企業Spicers位於索斯頓以西的造紙廠和生產基地。

2020年是華為進入英國市場的第20年，該公司目前在英國擁有1,600名員工。華為稱，首期項目將聚焦光器件和光模塊的研發、製造。通過集研發製造功能一體，以加速產品研發和商業化進程，更高效地將產品推向市場。

光電子技術是光纖通信系統的一項關鍵技術，華為在英國的這項重大投資旨在推動相關技術應用於全球數據中心和網絡基礎設施。

中國證券報6月26日報道，早在2019年2月，華為創始人兼總裁任正非接受BBC專訪時稱，華為在英國愛丁堡、布裡斯托、利普斯維奇都建立了研究中心，在伯明罕建立了培訓中心。在劍橋要建立一個光晶片的生產中心。

任正非還表示，在光晶片上，電子、光子、量子交換上，歐洲領先世界，華為在英國建立的工廠是光交換晶片。

當時，任正非在採訪中透露：「我們最近在劍橋買了500英畝的土地建光的晶片工廠。在光的晶片上，我們是領導全世界的，建工廠就是為了將來出口到很多國家去。」

任正非冀英國信任公司

任正非稱：「我們還會繼續投資，對英國是信任的，希望英國更信任我們，我們更大規模投資到英國。如果美國不信任我們，我們更大規模把投資轉到英國來投資。」

國盛證券研報表示，光晶片的製造過程可以分為晶片設計、基板製造、磊晶成長、晶粒製造四個環節。光晶片處於光通信產業鏈高點，技術壁壘高。從光器件產業鏈上看，主要可以分為晶圓、光晶片、光器件、光模塊、光設備以及其它下游市場。其中，光晶片產業位於光通信產業鏈上游位置，且市場多為外國公司所佔有。

長江證券指出，伴隨流量加速爆發，光晶片市場規模加速增長。在電信市場，傳輸網擴容正當時，接入網逐步向10G PON升級，5G基站大規模建設或帶來超20億美元光晶片市場空間，為4G時代2.8倍。在數據中心市場，需求持續井噴。在消費電子市場，VCSEL晶片切入消費電子市場，市場空間拓展10-100倍。隨著矽光集成度提升帶來價值佔比提升，未來成長空間「一望無際」。