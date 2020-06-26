投委會：香港在26個國家及經濟體之間　理財知識和能力排名第一

投資者及理財教育委員會表示，根據經合組織國際金融理財教育網絡（OECD/INFE）一項橫跨26個國家及經濟體的國際性調查，香港在理財知識和能力排名第一。

OECD/INFE成人理財知識和能力國際調查顯示，以21分為滿分，本港理財知識和能力分數為14.8分，其後為斯洛文尼亞（14.7分）和奧地利（14.4分）。

調查由OECD/INFE統籌，合共訪問了來自26個國家及經濟體年齡介乎18至79歲的125,787名成年人。投委會負責香港區調查，並在2019年11月訪問了1,002名香港居民。有關研究評估整體理財知識和能力水平，評核因素包括知識、態度和行為。香港在理財知識排名第一，行為和態度排名分別為第6位和第14位。

投委會﹕致力提升理財知識及能力

OECD保險、私營退休金及金融市場部主管及INFE執行秘書Flore-Anne Messy表示，中國香港在OECD/INFE成人理財知識和能力國際調查獲得最高分數的14.8分，但得分率只是最高21分的71%，反映受訪者對金融概念的理解只達到基本水平以及有限度的審慎行動，故還需要做更多的工作。

投委會總經理李婉秋指，會致力提升港人的理財知識和能力，尤其著重如何把知識運用及促成行動，以提升整體財務穩健水平。