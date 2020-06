傳印度3000家酒店拒絕中國人入住

印度首都新德里的一個酒店和餐館行業組織表示,該組織旗下的3,000家酒店將不會再給任何中國公民提供住宿服務。同時,大量中國集裝箱滯留印度港口。

綜合媒體6月26日報道,做出這一決定的行業組織名為「德里酒店和餐館所有者協會」(The Delhi Hotel and Restaurants Owners Association),該組織是在印度另一個名為「全印度貿易者邦聯」(the Confederation of All India Traders)的貿易行會發出了抵制中國貨的呼籲後,做出的這一抵制中國人的決定的。

因為中印在邊境發生衝突,印度多地蔓延着一股「抵制中國製造」的情緒。人們焚燒中國家電和商品,一名工會部長甚至希望禁止餐館出售中國食品。(AP)

《印度斯坦時報》6月26日報道,德里酒店和餐館所有者協會秘書長稱,他們這麼做是因為在6月15日的中印邊境衝突後,當地很多酒店經營者對於「中國對待印度的方式」很「憤怒」,所以在「全印度貿易者邦聯」決定抵制中國貨後,這些酒店經營者也決定參與其中,不僅不再讓其旗下的酒店購買任何中國產品,也不會再給中國人提供客房服務。

《路透》6月24日報道,來自中國的集裝箱在印度港口積壓,導致大量中國製造的電子元件等商品在停滯在港口,印度媒體也證實了這一消息。

印度最大的財經媒體之一《今日商業》(Business Today)報道稱,印度政府沒有給出明確的消息,但是印度商界人士傳達出的消息很清楚,不要接收從中國來的任何貨物,等待進一步通知。