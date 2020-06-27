《華爾街日報》：NTT入股NEC約5%股權　聯合開發基站內移動技術

日本最大的電信公司將斥資6億美元入股一家領先的通信硬體製造商，尋求打造一家能夠同中國華為競爭的日本領軍企業。

《華爾街日報》6月26日報道，日本電信電話（Nippon Telegraph & Telephone Co., 簡稱NTT）表示，將持有總部位於東京的日本電氣公司（NEC Corp）近5%的股權。日本電氣公司生產5G高速移動網絡設備。而日本電信電話旗下子公司NTT移動通訊（NTT DoCoMo Inc.）是日本領先的移動服務供應商。

華為投資12億美元的英國研發中心獲得規劃許可。(Reuters)

兩家公司結盟的背景是，特朗普（Donald Trump）政府正在加大行動力度，阻止華為向美國盟友提供5G技術。除華為外，兩家主要的5G設備製造商是歐洲公司——瑞典的愛立信（Ericsson AB）和芬蘭的諾基亞（Nokia Corp.）。

NTT首席執行官澤田純（Jun Sawada）表示，華為的處境讓日本有機會爭奪全球市場份額。他表示，「美中關係繼續惡化的可能性很大。」他還說：「在這種嚴峻的全球形勢下，我們希望成為領導者。」

美國官員也已表達了以新技術為紐帶團結美國公司、削弱華為影響力的興趣。

作為美國的軍事盟友，日本的公司在全球5G設備、如基站等市場所佔份額很小。基站用於向電信網絡傳輸數據。

日本電氣和NTT表示，將聯合開發包括基站在內的移動技術。他們希望到2030年獲得如美國電話電報公司（AT&T Inc.）等世界頂級移動運營商約20%的業務。

澤田純表示：「目前主導5G市場的公司受益於體量較大的規模經濟。」他說：「我們想對此發起挑戰。」

澤田純：「以日本電氣和NTT為核心，我們希望與其他值得信賴的國家和參與者合作，創建一個新的、開放的開發系統。」

日本電氣首席執行官新野隆（Takashi Niino）承認，作為幾十年來NTT的核心供應商，日本電氣在調整其基站以適應全球市場方面並不成功。對於這個新的聯盟，他表示：「我們真的覺得這是我們最後的機會。」