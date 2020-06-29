【持續更新】亞太區股市紛紛低收　日股失守22000點

美股上周五急劇下挫，因新冠肺炎疫情惡化，及聯儲局限制銀行業回購及派息，道指瀉730點。本周除關注中美疫情走向，亦可留意美國周四公布的6月非農就業職位，及新申領失業救濟人數，而本周亦會公布6月消費者信心指數。

聯儲局主席鮑威爾周四將出席眾議院金融服務委員會聽證會；多名聯儲局官員本周亦會發表講話，而聯儲局周三會發布6月議息會議紀錄。

【14:48】日股失守22000點

亞太區股市普遍低收，日股失守22000點，收市報21995點，跌517點或2.3%，澳洲ASX 200指數收市報5815點，跌89點或1.5%，台灣加權指數收市報11542點，跌118點或1%，南韓KOSPI指數收市報2093點，跌41點或1.9%。

【13:20】中芯創新高後掉頭向下

中芯（0981）今早創新高，高見28.85元，其後掉頭向下，低見25.95元，較上日收市價低9.3%，最新報26.8元，跌6.3%，成交額40.8億元。

【12:21】亞太區股市跌勢加劇 日股曾挫500點

亞太區股市跌勢加劇，日股曾挫逾500點，失守22000點，最新報22038點，跌473點或2.1%，澳洲ASX 200指數最新報5792點，跌111點或1.9%，台灣加權指數最新報11514點，跌146點或1.3%，南韓KOSPI指數最新報2099點，跌35點或1.6%。

【12:04】恒指半日跌390點

恒指半日跌390點，中午收市報24159點；國指中午收市報9711點，跌141點，成交額787億元。

科技股今早表現疲弱，騰訊（0700）跌0.4%，中午收市報483.2元，美團（3690）跌3.8%，收市報168元，阿里（9988）跌2.7%，中午收市報208.8元，網易（9999）跌2.6%，中午收市報132.5元。

港交所（0388）跌0.7%，中午收市報317.2元。

生物醫藥股亦下挫，金斯瑞（1548）跌2.8%，中午收市報15.46元，康希諾（6185）曾創1個月新高後回落，中午收市報208.2元，跌5.4%。康方（9926）跌4.8%，中午收市報35.6元。

濠賭股向下，金沙（1928）跌3.4%，中午收市報29.95元，永利（1128）跌4.6%，中午收市報12.9元，澳博（0880）跌3.6%，中午收市報8.48元。

【11:38】恒指跌幅曾擴至逾300點

恒指跌幅曾擴大至逾300點，最新報24267點，跌282點；國指最新報9724點，跌110點。

【11:36】內地股市半日低收

內地股市半日低收，上證中午收市報2958點，跌21點或0.7%，深成中午收市報11743點，跌69點或0.6%，滬深300最新報4102點，跌36點或0.9%，創業板最新報2367點，跌14點或0.6%。

【09:40】恒指高開後 曾倒跌近200點

恒指曾倒跌190點，報24359點。騰訊升0.3%、港交所跌0.4%。友邦及平保高開後倒跌，分別跌1.8%及0.7%。

科技股普遍回吐，阿里巴巴跌1.9%、美團跌1.7%、網易跌1.1%、金蝶跌0.4%、小米跌0.3%。

【09:32】亞太區股市早段普遍向下

上周五道瓊斯指數大跌逾700點收市，拖累亞太區股市今早表現，日股最新報22239點，跌272點或1.2%，澳洲ASX 200指數最新報5825點，跌78點或1.3%，台灣加權指數最新報11574點，跌86點或0.7%，南韓KOSPI指數最新報2115點，跌19點或0.9%。

【09:20】恒指高開77點 平保升逾2%

恒指高開77點，報24627點。國指高開35點，報9888點。強勢藍籌回吐，騰訊跌0.8%，報481元；港交所跌0.4%，報318元。

金融股造好，友邦升1.1%，報74.9元；平保升2.1%，報80元；招行升0.7%，報35.8元；滙控升0.4%，報36.85元。

【08:50】日韓股市跌逾1%

日股下跌逾300點，日經指數初段報22204點，下跌307點，跌幅近1.4%。南韓股市亦下跌，首爾綜合指數初段報2104點，下跌30點，跌幅逾1%。