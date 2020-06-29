【持續更新】港股倒跌近200點　科技股回吐阿里跌約2%

美股上周五急劇下挫，因新冠肺炎疫情惡化，及聯儲局限制銀行業回購及派息，道指瀉730點。本周除關注中美疫情走向，亦可留意美國周四公布的6月非農就業職位，及新申領失業救濟人數，而本周亦會公布6月消費者信心指數。

聯儲局主席鮑威爾周四將出席眾議院金融服務委員會聽證會；多名聯儲局官員本周亦會發表講話，而聯儲局周三會發布6月議息會議紀錄。

【09:40】恒指高開後 曾倒跌近200點

恒指曾倒跌190點，報24359點。騰訊升0.3%、港交所跌0.4%。友邦及平保高開後倒跌，分別跌1.8%及0.7%。

科技股普遍回吐，阿里巴巴跌1.9%、美團跌1.7%、網易跌1.1%、金蝶跌0.4%、小米跌0.3%。

【09:32】亞太區股市早段普遍向下

上周五道瓊斯指數大跌逾700點收市，拖累亞太區股市今早表現，日股最新報22239點，跌272點或1.2%，澳洲ASX 200指數最新報5825點，跌78點或1.3%，台灣加權指數最新報11574點，跌86點或0.7%，南韓KOSPI指數最新報2115點，跌19點或0.9%。

【09:20】恒指高開77點 平保升逾2%

恒指高開77點，報24627點。國指高開35點，報9888點。強勢藍籌回吐，騰訊跌0.8%，報481元；港交所跌0.4%，報318元。

金融股造好，友邦升1.1%，報74.9元；平保升2.1%，報80元；招行升0.7%，報35.8元；滙控升0.4%，報36.85元。

【08:50】日韓股市跌逾1%

日股下跌逾300點，日經指數初段報22204點，下跌307點，跌幅近1.4%。南韓股市亦下跌，首爾綜合指數初段報2104點，下跌30點，跌幅逾1%。