花旗料下半年環球經濟將衰退3.5%　明年或有望恢復

花旗銀行指出，受到新冠肺炎疫情拖累環球商業活動暫停，上半年環球經濟表示疲弱，各類型的資產表示皆出現下跌，雖然現時經濟反彈，但未必持續，因或會面臨第二波疫情的威脅。

花旗，預測下半年環球經濟今年全年或將會衰退約3.5%，到明年先有望恢復增長5.5%。同時預測，環球央行有機會在未來12個月推出的量化寬鬆措施或達6萬億美元，但花旗指出寬鬆措施非萬能之舉，未必有效挽回消費者的消費信心。

內地下半年經濟增長或恢復至6.2％

花旗指，中國五月工業增加值按年增長加快至4.4％，但固定資產投資按年跌幅，由一至四月的10.3％收窄至一至五月的6.3％。零售銷售按年跌幅由四月的7.5％改善至五月的2.8％。佔整體零售銷售近四分一的網上銷售貨品，按年升幅由一至四月的8.6％加快至一至五月的11.5％。花旗預期，下半年内地經濟增長或恢復至6.2％。

同時，該行又預期人行第三季或再調低中期借貸便利中標利率20點子，寬鬆貨幣政策或持續以支持財政政策的實施。但要留意人行融資規模增加，意味今年餘下時間增長速度或明顯放緩，下半年或逐步降低貨幣政策放鬆力度。

恒指將受惠中概股回歸 看好新經濟股

花旗預測，恒指在未來12個月仍有上升空間，有望可升至28226點。同時，受惠於中概股回歸香港，增加港股交投。花旗推高日均成交金額的預測，由今年的990億升到1,040億並有望在2022年進一步增至1,380億。

中資股方面，花旗睇好互聯網，健康護理，通訊服務及消費行業，主要受應於內地投資新型基建的結構性增長及人口老化帶來的機會。同時他們主要發展內需市場，與出口相關風險有限。又指直至2025年，內地對新型基建直接及間接投資或達27萬億元人民幣。