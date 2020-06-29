理財通｜政府歡迎推出理財通　特首﹕反映中央重視大灣區金融發展

政府對人民銀行﹑金管局及澳門金管局今日發出聯合公告，決定在粵港澳大灣區開展雙向跨境理財通業務試點，讓包括香港﹑澳門及廣東省內9個城市居民，可在粵港澳大灣區跨境投資區內銀行銷售的理財產品表示歡迎。

有序推進金融市場互聯互通，建設國際金融樞紐是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》(《規劃綱要》) 的重要內容。自《規劃綱要》在二○一九年二月公布後，特區政府就積極向中央提出可行措施。粵港澳大灣區建設領導小組（領導小組）在二○一九年十一月六日第三次會議後，公布支持探索建立跨境理財通機制，其後金管局一直與內地和澳門當局就開展理財通保持緊密溝通。理財通是粵港澳大灣區金融發展的一項重大舉措，標誌着粵港澳金融市場互聯互通的另一個里程碑。

行政長官林鄭月娥表示，衷心感謝領導小組的支持，以及人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會和澳門金管局的共同努力，讓這項重要措施得以落實，促進大灣區的金融合作和發展。

財政司司長陳茂波則指出，理財通為香港整個金融產業鏈以至其他專業服務範疇帶來龐大商機，為三地金融業界開拓更廣闊的市場，也為大灣區居民提供更多理財產品的選擇，促進人民幣跨境流通和使用，進一步鞏固香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位。同時，理財通為國際金融機構提供更大誘因，為立足香港並投放更多資源，以服務大灣區城市的大量投資者，強化香港作為國際資產管理中心以及資金進出內地重要橋樑的角色。

林鄭月娥作出補充，指出開展理財通充分展示中央對大灣區金融發展的高度重視和支持，突顯國家作為香港的堅實後盾，香港繼續在國家經濟發展和金融市場對外開放中擔當引領的角色。而國家安全立法，將會讓香港恢復穩定、法治和良好的營商環境，確保投資者信心，進一步鞏固和提升香港國際金融中心的地位。