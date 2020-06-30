惠譽調高今年中國GDP預測至1.2%

當前世界大多數經濟體仍在受困於新型冠狀病毒肺炎疫情防控措施帶來的經濟衝擊，中國有望成為少數仍能夠實現正增長的經濟體之一。

綜合媒體6月30日報道，新冠肺炎疫情給全球經濟前景蒙上陰影，中國在採取有力措施控制疫情後率先復工復產，中國經濟表現成為全球關注焦點。日前，國際投資評級機構惠譽（Fitch Ratings）將中國國內生產總值（GDP）預期從上一份報吿的0.7%上調至1.2%。

疫情之下，中國各大企業有序復工復產。圖為，東風乘用車公司工廠總裝車間。（新華社）

德意志銀行亞太地區首席經濟學家斯賓塞（Spencer）日前在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時指出，中國的經濟形勢正在好轉，並將實現「令人印象深刻」的增長。

德國電視台NTV在其網站報道中同樣指出，一系列好於預期的經濟數據讓世界看到了希望。例如，中國出口雖然出現明顯下滑，但幅度遠小於預期，5月份汽車銷售回暖勢頭也比此前估計強勁。

《彭博》發表文章稱，一份對經濟學家發起的調查顯示，經濟學家上調了對本季度和2020年中國經濟增長的預測，這表明專家們「對中國經濟逐步復甦的前景更加樂觀」。

美國《財富》的一篇文章指出，目前中國汽車製造業已全面恢復，有跡象顯示市場正在恢復疫情前的購買水準。文章援引一家美國汽車業諮詢公司首席執行官邁克爾·鄧恩（Michael Dunn）的分析稱，中國快速恢復經濟的能力，不僅為全球汽車製造商提供了在中國重獲利潤的機會，還可能助力中國汽車製造商加速全球佈局進程。