【持續更新】恒指半日升215點　重上24500點　港交所再破頂

美股隔晚全面高收，美國5月待完成房屋銷售大升逾44%，創歷來最大升幅，遠超市場預期，紓緩市場對疫情阻礙美國經濟復蘇的憂慮。道指成份股波音獲准認證試飛，股價急升逾14%，帶動道指以近全日高位收市，升580點，收報25595點。

【12:05】恒指半日升逾200點

恒指半日升24516點，升215點；國指中午收市報9818點，升60點，成交額為597億元。

港交所（0388）今日再創新高，曾高見332.2元，半日收市報330.2元，升3.2%。

騰訊（0700）今易重上500元，中午收市報499.8元，升2.8%，阿里（9988）升0.2%，中午收市報209.8元，美團（3690）升0.1%，中午收市報171.9元。

濠賭股今早亦出現反彈，銀娛（0027）升3.6%，為表現最佳的藍籌股，中午收市報52.65元，金沙（1928）中午收市報30.8元，升2%，永利（1128）升3.1%，收市報13.4元。

地產股方面，新地（0016）升0.8%，收市報98.95元，新世界（0017）暫時交易編號（2909）中午收市報37.1元，升1%。

【11:47】內地股市半日上揚

內地股市半日高收，上證中午收市報2978點，升17點或0.6%，深成中午收市報11975點，升233點或1.9%，滬深300中午收市報4154點，升44點或1.1%，創業板中午收市報2435點，升63點或2.7%。

【09:55】耀才派「凸息」 股價升近20%

耀才證券（1428）昨公布截至3月底全年業績，純利按年升6.8%至4.71億元，每股盈利27.75仙，股價現升19.7%。

公司擬派末期息28仙，多於每股盈利，而這仍未計今年1月已宣派「上市十周年」特別息每股80仙。按耀才主席葉茂林持有11.66億股計算，收末期息連特別息約12.6億元。

【09:38】騰訊曾見500元 港交所高見328元破頂

恒指升230點，報24531點。ATM造好，騰訊升逾2%，高見500元；阿里巴巴升0.5%，報210.4元；美團升2%，報175.2元。

港交所升逾2%，高見328元，再破頂。另外，友邦、建行升0.5%；中國平安股價持平。

【09:32】亞太區股市早段上揚 日股升近400點

亞太區股市今早普遍上揚，日股升396點或1.8%，最新報22391點，澳洲ASX 200指數最新報5906點，升91點或1.6%，台灣加權指數最新報11619點，升76點或0.7%，南擊KOSPI指數最新報2126點，升33點或1.6%。

【09:28】內地股市今早高開

內地股市今早高開，上證最新報2965點，升3點或0.1%，深成最新報11828點，升76點或0.7%，滬深300最新報4130點，升20點或0.5%，創業板最新報2387點，升15點或0.6%。

【09:20】恒指高開166點 報24468點

港股半年結，恒指今早高開166點，報24468點；國指高開74點，報9832點。騰訊升0.5%，報488.2元；港交所升0.5%，報321.6元。

中央宣布推出理財通，銀行股普遍造好，建行升0.8%，報6.28元；招行升1.4%，報36.3元。滙豐升1.8%，報36.7元；中銀香港升1.4%，報24.7元。

【08:50】亞股早段向上

日經指數初段報22355點，上升360點。首爾綜合指數初段報2119點，上升25點。台灣股市亦上升，加權指數初段報11612點，升69點。