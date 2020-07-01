【新冠肺炎】高盛︰全民戴口罩可使美國經濟減少5%的損失

在口罩的使用問題上，美國社會存在很大分歧，分析認為如果美國全民戴口罩，將降低新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情對經濟的損害。

據外媒報道，美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）主任羅伯特·雷德菲爾德（Robert Redfield）在6月30日出席參議院聽證會時表示，美國的每日新冠肺炎確診病例正在增加，美國人普及使用口罩勢在必行，他特別敦促年輕人聽從這些指導意見。

全球多國仍籠罩在疫情恐慌中，圖為4月6日，美國紐約布魯克林區，醫護人員將屍體推到一輛冷藏拖車上。（AP）

國際投行高盛（Goldman Sachs）認為，全民戴口罩不僅可以拯救生命，而且可以挽救美國經濟。該行6月29日發佈報吿，對強制戴口罩的經濟和醫療影響進行了全面分析。高盛估計，如果美國在全國範圍內強制戴口罩，可將確診病例的每日增長率降低一個百分點，至0.6%。

而把這一預期轉化為對國內生產總值（GDP）的影響後，高盛指出，「計算結果顯示，強制使用口罩可能取代封鎖措施，從而使GDP避免因封鎖而減少近5%。」

事實上，在全球疫情持續蔓延的嚴峻形勢下，口罩已經成為防禦病毒的關鍵武器之一。6月5日，世衛組織（WHO）發佈了新版口罩使用指南，就正確佩戴口罩預防新冠肺炎提出建議。與此前發佈的版本相比，新版指南明顯擴大了建議佩戴口罩的人群和場合。