【一帶一路】社科院報告︰沿線國家平均風險水準低於整體

中國社會科學院世界經濟與政治研究所在北京發布《2020年中國海外投資國家風險評級報吿》，指出「一帶一路」沿線國家平均風險水準低於整體水準。

數據顯示，截至2018年底，中國超2.7萬家境內投資者在全球188個國家（地區）設立對外直接投資企業4.3萬家，全球80%以上國家（地區）都有中國的投資。做好風險預警，進而準確識別風險，有效應對相應風險，是中國企業提高海外投資成功率的重要前提。

本次評級對114個國家進行了評級，評級結果共分為九級，由高至低分別為AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C。其中AAA-AA為低風險級別，包括18個國家；A-BBB為中等風險級別，包括68個國家；BB-B為高風險級別，包括28個國家。與2019年相比，發達經濟體中相對排名上升的國家有10個，美國和加拿大的投資風險上升最大，新西蘭、英國等國的投資風險也有所上升。

報吿指出，儘管新興經濟體的投資風險相對較高，但其未來仍然是中國海外投資最具潛力的目的地。「一帶一路」地區已經成為中國對外直接投資新的增長點。2019年中國企業對「一帶一路」沿線國家進行非金融類直接投資和工程承包規模分別達到整體比例的13.6%和59.5%。