全球第2季減少4億個全職崗位　疫情或重塑利益格局

新型冠狀病毒肺炎疫情危機遠未結束，就業危機正在惡化，全球面臨的經濟風險越來越大。

綜合媒體7月2日報道，新冠肺炎疫情下，多國失業率大增。

美國勞工統計局數據顯示，5月份的就業人口比率（就業人口佔美國成年人口的百分比）下降至52.8%，即有47.2%的美國人處於失業狀態。

日本總務省的數據顯示，經季節調整後，日本5月完全失業率比4月增加0.3個百分點至2.9%，連續3個月上升。5月份中國城鎮調查失業率為5.9%，比4月下降0.1個百分點,；但是中國國家統計局新聞發言人付淩暉提醒，就業壓力仍不容忽視。

新冠肺炎疫情持續蔓延，美國失業率大增。圖為，紐約州勞工部門口的訪客。（AP）

國際勞工組織（International Labour Organization）在其最新報吿中稱，2020年第二季度，全球工作時間減少14%，相當於損失4億個全職工作，這比5月27日發佈的監測報吿數據糟糕不少，當時預計全球第二季度工時將減少10.7%（相當於損失3.05億個全職工作），因此全球範圍內2020年上半年工作時間的損失遠超之前的預估。

國際勞工組織的報吿還顯示，美國和拉丁美洲目前是疫情最嚴重地區。整個美洲在第二季度損失超過18%的工時，相當於損失7,000萬個全職工作。而歐洲、阿拉伯國家和亞洲大多數地區損失了約13%的工時，非洲損失約12%。