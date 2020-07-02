恒生指數下半年開局升近700點　騰訊、港交所收報518.5元、350元

聯儲局上月議息會議紀錄重申，將致力動用所有工具支持經濟，大多數委員傾向承諾保持低利率。納指隔晚再創收市新高，報10154點，上升95點。道指收報25734點，下跌77點。標指報3115點，上升15點。

【16:11】恒指收升697點 重上2萬5

恒指在下半年首個交易日大升697點，收報25124點，成交額大增至1,760億元。騰訊升4%，收報518.5元；港交所升6%，報350元。

中芯國際（0981）明日科創板定價，今大升17%，報31.6元。美團（3690）升4.4%，報179.4元。SaaS股大升，微盟（2013）升10.8%，報10.78元。

【15:43】上證升逾2% 挑戰3100點

內地股市高收，上證收市報3090點，升64點或2.1%，深成收市報12269點，升156點或1.3%，滬深300最新報4335點，升88點或2.1%，創業板收市報2424點，升4點或0.2%。

【14:38】亞股普遍上揚 澳洲股市重上6000點

亞太區股市普遍上揚，日股升24點或0.1%，收市報22145點，澳洲ASX 200指數收市報6032點，升98點或1.7%，台灣加權指數收市報11805點，升101點或0.9%，南韓KOSPI指數收市報2135點，升28點或1.4%。

【14:35】恒指升幅擴至475點 港交所升逾4%

恒指升幅擴至475點，報24902點。港交所（0388）升4%領軍，高見343.8元，創歷史新高。騰訊（0700）重返早上高位515元。

內險股造好，中國人壽（2628）升9.6%，報17.1元；平保（2318）升3.9%，報80.5元。

【13:28】中芯突破30元

中芯（0981）再創新高，突破30元，曾高見30.75元，最新報30.45元，升12.8%。

【12:01】恒指半日升360點

恒指中午收市報24788點，升361點；國指中午收市報9931點，升172點，成交額為891.7億元。

強勢股騰訊（0700）及港交所（0388）今日再創新高，騰訊中午收市報512元，升2.7%；港交所中午收市報337.8元，跌2.4%。

科技股上揚，再創新高的美團（3690）升2.4%，中午收市報176元，阿里（9988）升1.7%，中午收市報213.2元，小米（1810）升3.7%，中午收市報13.32元。

內險股亦獲投資者追捧，國壽（2628）升7.4%，中午收市報16.76元，平保（2318）升2.1%，中午收市報79.1元，太保（2601）升5.3%，中午收市報21.8元。

消費股表現突出，青島啤（0168）升4.2%，中午收市報59.9元，潤啤（0291）升6.7%，中午收市報46.1元。

【11:33】滬深股市半日上揚

內地股市半日高收，上證中午收市報3061點，升35點或1.2%，深成中午報12217點，升104點或0.9%，滬深300中午收市報4297點，升49點或1.2%，創業板最新報2418點，跌不足1點或0.03%。

【10:00】港股曾彈逾400點

港股升幅擴大，曾高見24842點，升幅曾達415點，最新報24719點，升291點；國指最新報9908點，升149點。

【09:56】包浩斯派特別息 彈升近44%

包浩斯（0483）截至今年3月底止虧損擴大至1.73億元，卻維持派6仙末期息，另派28仙特別息。今早股價爆升逾4成，最新報0.92元，升43.8%。

【09:53】亞太區股市上揚 日股升91點

亞太區股市早段上揚，日股升91點或0.4%，最新報22213點，澳洲ASX 200指數最新報5991點，升56點或1%，台灣加權指數最新報11753點，升50點或0.4%，南韓KOSPI指數最新報2122點，升16點或0.8%。

【09:51】 必瘦站升近18%

必瘦站﹙1830﹚全年多賺12.89%，合共派息34仙，帶動股價造好，最新升17.8%至3.25元，成交額1,640萬元。

【09:20】恒指高開136點 重上24500點

恒指高開136點，報24563點。國指高開30點，報9788點。港交所﹙0388﹚升0.9%，開報333元，再創新高。納指隔晚收市創新高，騰訊﹙0700﹚升0.9%，報503元，挑戰505元高位。

金融股強勢，友邦﹙1299﹚升1.7%，報73.5元；平保﹙2318﹚升0.7%，報78.05元；建行﹙0939﹚升0.7%，報5.96元；招行﹙3968﹚升3%，報35.35元。

港銀亦造好，恒生﹙0011﹚升1.8%，報132.5元；滙豐﹙0005﹚升2.2%，報37元。

【08:50】亞股上升 台股靠穩

亞股普遍向上，日經指數初段報22201點，上升79點。首爾綜合指數初段報2126點，上升19點。台灣股市靠穩，加權指數初段報11718點，上升14點。