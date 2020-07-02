全球外匯儲備數據：各國囤積美元　佔外儲比重至61.9%

國際貨幣基金組織（IMF）公佈數據顯示，2020年第一季度因各國央行在新冠肺炎疫情爆發後囤積了大量美元，在向IMF報吿的外匯儲備中美元佔比上升至61.9%，美元佔比仍為最高。

據《澎湃新聞》報道，數據顯示，2020年一季度，美元外匯儲備總額為6.794萬億元（美元‧下同），約佔已配置外匯儲備的61.9%。2019年第四季度，美元儲備為6.744萬億美，佔比為60.8%。歐元在外匯儲備中的佔比穩定在20%，2019年第四季度為20.5%。日圓在外匯儲備中的佔比同樣穩定在5.6%，與2019年第四季度基本持平。

人民幣佔全球外匯儲備逾2%

人民幣的佔比雖僅有略微上升，但創出了2016年第四季度IMF報吿該數據以來的新高，達2.02%（2019年第四季度為1.9%），高於澳元的1.55%和加元的1.78%。

IMF數據還顯示，全球外匯儲備從2019年四季度的11.824萬億元，略有下降至11.731萬億元。

路透社引述高盛在一份研究報吿中表示：「過去幾年，外匯儲備中美元所佔的比例一直呈下降趨勢，但在第一季度新冠疫情期間，這一趨勢有所逆轉。」

高盛補充稱，「鑑於市場波動性上升，外匯估值調整尤其不確定，但美元佔比整體上升可能受到美元升值及其避險地位推動。」

2020年第一季度，美元指數上漲2.6%。