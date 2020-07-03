【持續更新】港股升勢持續　恒指半日升211點

美國6月非農新增職位480萬個，遠超出市場預期，但美國單日新增新型肺炎病例創歷來最多，令美股升幅收窄。美股三大指數收市仍全線向上，道指收市報25827點，上升92點。標指報3130點，上升14點。納指收市報10207點，上升53點，再創收市新高。

【12:10】恒指半日升211點

恒指半日升211點，中午收市報25336點；國指中午收市報10193點，升136點，成交額為871.3億元。

中芯（0981）今早再創新高，中午收市報32.4元，升2.5%，成交額為52.8億元。同業華虹（1347）創逾1年新高，高見31.35元，其後掉頭向下，中午收市報29元，跌2.7%。

騰訊（0700）亦曾創新高，中午收市報519.5元，升0.2%，小米（1810）升1.3%，中午收市報13.78元，阿里（9988）升2.5%，中午收市報219.8元，美團（3690）亦創新高，中午收市報188.1元，升4.8%。

港交所（0388）今早創新高後倒跌，中午收市報347元，跌0.9%。

中資券商股上揚，信証（6030）升3.5%，中午收市報16.76元，中信建投（6066）升9.3%，中午收市報11.06元，中金（3908）升2.6%，中午收市報16.88元。

【11:44】內地股市中午高收

內地股市半日高收，上證中午收市報3122點，升31點或1%，深成中午收市報12353點，升83點或0.7%，滬深300中午收市報4369點，升33點或0.8%，創業板中午收市報2455點，升30點或1.3%。

【09:45】神州租車大成交升13%

神州租車（0699）曾升逾20%，高見3.05元，現升13%，報2.86元，成交額逾1億元。上汽集團公告稱擬19億元入股。

【09:44】亞太區股市普遍上揚

亞太區股市普遍上揚，日股最新報22218點，升72點或0.3%，澳洲ASX 200指數最新報6076點，升43點或0.7%，台灣加權指數最新報11925點，升120點或1%，南韓KOSPI指數最新報2144點，升9點或0.4%。

【09:34】內地股市早段上揚

內地股市早段上揚，上證收復3100點，最新報3107點，升17點或0.6%，深成最新報12272點，升3點或0.02%，滬深300最新報4360點，升24點或0.6%，創業板最新報2416點，跌8點或0.3%。

【09:31】中信証券、中信建投証券續炒上

外媒昨日引消息指，中國最大券商中信証券﹙6030﹚與中信建投証券﹙6066﹚已獲准合併。不過，兩間公司分別發通告澄清，指未獲悉合併計劃的相關訊息。

澄清公告無阻兩間公司繼續炒上，中信建投証券漲12.1%，中信証券則升4.9%。

【09:27】盈信獲溢價私有化 開漲66%

盈信控股﹙0015﹚獲控股股東提私有化，每股註銷價為0.9元，較該公司停牌前收市價0.5元，溢價約80%。

該股今早復牌，開報0.83元，大升66%。

【09:20】恒指高開195點 創疫情後新高

恒指高開195點，報25319點，創疫情後反彈浪的新高，前高位為6月10日的25303點。騰訊（0700）站上520元關，高開0.3%。港交所（0388）持平，企穩350元。

平保（2318）升1.4%，報81.05元；招行（3698）升1.7%，報36.5元；滙豐（0005）升1.9%，報38元。

【08:50】日韓股市穩步向上

日韓股市初段向上，東京股市上升，日經指數初段報22265點，上升120點。南韓的首爾綜合指數初段報2141點，上升6點。