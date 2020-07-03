摩通策略師﹕下半年最令其擔憂因素其大選及疫情反彈　是政策失誤

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，對實體經濟和資本市場都產生了較大影響，多數分析都認為美國股市存在巨大危機。

綜合媒體7月3日報道，新冠肺炎疫情在美國蔓延初期，總統特朗普（Donald Trump）試圖淡化其嚴重性之時，幾位美國駐外大使卻在積極拋售股票。 根據《CNBC》看到的財務披露檔，美國駐烏拉圭、法國、摩洛哥和意大利的4位大使名下價值數百萬美元的股票被出售。記錄顯示，大部分交易發生在1月並持續到2月。

據中國網媒新浪財經報道，全球最重要的投行之一摩根大通分析師尼克·潘尼吉佐格魯（Nick Panigirtzoglou）在其最新的流動性報吿中表示，2020年下半年讓他憂心忡忡的既不是第二波疫情的反撲，也不是大選的結果，而是政策的失誤。Panigirtzoglou解釋道，「當美聯儲（Fed）認為未來有必要出台額外的刺激措施，就有可能出現政策失誤。如果政策制定者未能提供刺激措施，他們將落後於收益率曲線，從而可能引發市場的負面反應。」

近期美股不斷創新高引發市場擔憂。圖為，紐約證券交易所兩名交易員在交談。（AP）

早在5月中旬，高盛（Goldman Sachs）就發表了相同的看法。它認為美聯儲需要將更多的債務貨幣化（比當前預想中多大約1.6萬億美元），從而避免美債收益率的無序上升。這對美聯儲來說是個嚴峻的問題。

對於美股而言，最大的內部隱患還是在於企業高昂的債務，它可能引發美國的金融危機，導致經濟衰退不可逆轉。據高盛的數據，自2011年以來，美國非金融企業債務增長了60%。同時，債務佔國內生產總值（GDP）的比重提高至74%，為歷史最高水準，而低質量貸款的佔比由2008年的不到20%上升到近40%。這給美國爆發債務危機埋下了隱患。

此外，美國銀行在6月16日公佈的一項調查顯示，管理6,000億美元資產的212名基金經理中，有近8成的人認為股票價格太高，而這一比例創下1998年以來的最高記錄。