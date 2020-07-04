大摩前亞洲區主席羅奇稱經常賬失衡　對美元及利率帶來打擊

美國耶魯大學（Yale University）高級研究員、摩根士丹利（Morgan Stanley）前亞洲區主席史蒂芬·羅奇（Stephen S. Roach）的文章稱，目前，美國正在引領世界邁向保護主義、去全球化和強硬脫鈎的前景。美國正承受著低儲蓄率所帶來的苦果，美元地位也或一落千丈。

據新加坡《聯合早報》網站於周五（3日）刊發史蒂芬·羅奇的文章，他於文章內指出受疫情影響的經濟體，也正快速地經歷著變革性的發展。由封鎖政策所引發的經濟衰退，在短短兩個月內，使全球經濟活動幾乎陷入停滯。在此基礎上，民眾也希望能在解除封閉後，以同樣的速度重啟經濟，進而開啟「V形」經濟復甦。

然而，事情可能沒有那麼簡單。經濟的停滯，傳統意義上與資本大量流出新興市場的現象有著緊密聯繫。這往往也暴露出根深蒂固的結構性問題，而這些因素皆有可能損害經濟復甦。再者，為了應對長期以來的失衡狀態，經濟的停滯還有可能引發資產價格的劇烈波動。

隨着全球需求疲軟以及美國經濟前景暗淡，未來一年美元的主導地位將逐漸消失。（Reuters）

深受疫情衝擊的美國經濟也是如此。針對疫情衝擊而出臺的大規模財政刺激計劃，也是有其代價的。天下沒有免費午餐，人們也必將為此付出相應的代價。原已低迷的美國國內儲蓄率，已經出現了負值，並且可能導致前所未有的經常賬戶赤字和美元價值的大幅下跌。

在目前經濟幾乎處於崩盤式自由落體之前，美國國會（United States Congress）以異乎尋常的速度採取行動，提供救助。據美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office）預計，在2020年至2021年，聯邦預算赤字將平均佔國內生產總值（GDP）的14%；而這個赤字也是前所未有的。

在疫情時代，淨國民儲蓄率很可能在未來兩三年內，跌至負5%至負10%。這意味著，儲蓄不足的美國經濟，正在走向儲蓄清算的邊緣。

美國目前面臨著前所未有的國內儲蓄壓力，因此可能會擴大美國對剩餘外資的需求，導致經常賬戶赤字急劇擴大。美國因儲蓄不足，急需龐大的外來資本；而此刻的重要問題在於，外國投資者是否會以此作為交換條件，藉機要求美國讓步？

史蒂芬·羅奇表示，答案的關鍵取決於，是否應繼續保留美元作為世界主要儲備貨幣的問題上。這個問題，也已經被討論過無數次了。不同的是，在疫情時代的快進模式中，或許能夠更早地得出答案。

目前，美國正在引領世界邁向保護主義、去全球化和強硬脫鈎的前景。它在世界外匯儲備中所佔的份額，已經從2000年略高於70%的水準，下降至現今略低於60%的水準。

史蒂芬·羅奇認為，當下美國在疫情防控方面徹底失敗，尤其是與其他主要經濟體相比，有理由相信，低儲蓄所帶來的壓力，連同經常賬戶的失衡，最終將對美元和美國利率造成進一步的打擊。