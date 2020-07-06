【持續更新】上證升勢未止　觸及3300點

美股上周五休市一日，但總結全周漲勢依然強勁，道指和標指上周分別上漲3.3%和4%，納指上漲4.6%，但憂慮第二波疫情，歐股上周五下滑。

【13:06】上證觸及3300點

上證觸及3300點，升148點。

【12:06】恒指半日升875點

恒指中午收市報26248點，升875點；國指中午收市報10637點，升394點，成交額為1,259.6億元。

中芯（0981）為今早市場焦點，曾高見38.35元，再創新高，中午收市報37.7元，升13.4%。同業華虹（1347）升10.8%，中午收市報32.8元。從事晶片生產設備製造的ASM太平洋（0522），升3.3%，中午收市報87.55元。

證券商股今早處於強勢，光大證券（6178）中午收市報11.12元，升24%，中信建投（6066）升12%，華泰（6886）升7.6%。

至於上周連番創新高的港交所（0388）及騰訊（0700），前者再破頂，曾高見355元，中午收市報353.2元，升2.3%；騰訊中午收市報526元，升0.3%。

中資金融股方面，建行（0939）升4.7%，中午收市報6.43元；國壽（2628）升逾1成，中午收市報19.46元。

【11:43】內地股市半日高收

內地股市半日高收，上證中午收市報3286點，升133點或4.2%，深成中午收市報12842點，升409點或3.3%，滬深300中午收市報4608點，升189點或4.3%升幅，創業板中午收市報2516點，升54點或2.2%。

【11:38】 美蘭空港兩日升逾倍

海南於7月1日實施離島旅客免稅購物新政，市場翻炒自貿港概念，其中美蘭空港﹙0357﹚飆54.3%至24.2元，成交額達4.19億元。

該股連續第二日個交易日大陽燭，累飆升逾倍。

【11:27】茅台市值曾破逾2萬億元人民幣

A股股王貴州茅台（上海﹕600519）今日高見1,593.45元人民幣，市值曾超過2萬億元人民幣，最新報1,588.01元人民幣，升3%。

【11:06】智中國際暴瀉逾七成 上周五才破頂

上周五破頂的智中國際﹙6063﹚今早「變臉」，一度暴瀉逾八成，現報0.39元，暴瀉75.5%，成交額約3,600萬元。

該股4月中上市，招股價0.25元，一度炒高至 1.7元，殊不知速變「毫子股」。

【11:00】恒指重上26000點

港股重上26000點，為今年3月初以來首次，最新報26003點，升630點；國指最新報10541點，升298點。

【10:57】恒指曾升逾600點

恒指升幅曾擴大至逾600點，最新報25967點，升594點；國指升284點，最新報10527點。

【10:55】亞太區股市普遍上揚 日股揚逾300點

亞太區股市普遍上揚，日股升336點或1.5%，最新報22628點，澳洲ASX 200指數最新報6065點，升7點或0.1%，台灣加權指數最迎報12043點，升134點或1.1%，南韓KOSPI指數最新報2182點，升29點或1.4%。

【10:34】小米曾高見14.9元

小米（1810）曾高見14.9元，最新報14.82元，升3.9%，成交額為18.9億元。

【10:07】金界曾升6% 柬埔寨貴賓及角子機業務周三重啟

金界控股（3918）曾升6.5%，高見9.82元，現仍升3.9%，報9.58元，成交額近2,300萬元。

集團宣布，柬埔寨衞生部同意於7月8日重啟集團貴賓業務及角子博彩機業務。

【09:46】恒指升幅擴大至逾500點

恒指升幅進一步擴大，最新報25906點，升533點；國指升249點，最新報10493點。

【09:41】中芯科創板開價折讓9.4% 港股反升9%

中芯國際（0981）將於A股科創板上市，公布發行價格為每股27.46元人民幣，較港股上周五收市價折讓9.4%，但憧憬科創板上市後炒上，股份今早高開後愈升愈有，現升逾9%，高見36.6元。

【09:33】中資券商股發力 光大證券曾升兩成

中資券商股繼續獲追捧，其中光大證券﹙6178﹚早段曾高見10.94元，飆21.9%；該股現仍升11.7%，報10.02元。

計及今早升勢，光大證券暫連升四日，由5.4元水平累升逾倍。

另外，中信建投証券﹙6066﹚升18%；招商證券﹙6099﹚升１55.5%；申萬宏源﹙6806﹚升12.7%。

【09:33】恒指升幅擴大至逾300點

恒指升幅擴大，最新報25679點，升306點；國指最新報10388點，升145點。

上證則收復3200點，升55點，最新報3208點。

【09:29】內地股市全數高開

內地股市高開，上證最新報3187點，高開35點或1.1%，深成最新報12519點，高開86點或0.7%，滬深300最新報4465點，高開46點或1.1%，創業板最新報2469點，高開6點或0.3%。

【09:20】恒指高開172點

恒指開報25545點，升172點；國指開報10317點，升74點。騰訊（0700）股價持平，開市跌0.1%，報524元；滙豐（0005）跌0.3%，開報37.35元。

但金融股普遍造好，支持恒指續升。友邦（1299）升1.4%、平保（2318）升1.5%；國壽（2628）升1.7%；建行（0939）升近1%。

【08:50】亞股早段向上

日經指數開市後10分鐘報22435點，升128點；首爾綜合指數開市後15分鐘報2162點，升10點；台灣加權指數較早時報12000點，升91點。