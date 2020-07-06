【持續更新】A股股王茅台市值破2萬億元人民幣

美股上周五休市一日，但總結全周漲勢依然強勁，道指和標指上周分別上漲3.3%和4%，納指上漲4.6%，但憂慮第二波疫情，歐股上周五下滑。

【11:27】茅台市值曾破逾2萬億元人民幣

A股股王貴州茅台（上海﹕600519）今日高見1,593.45元人民幣，市值曾超過2萬億元人民幣，最新報1,588.01元人民幣，升3%。

【11:06】智中國際暴瀉逾七成 上周五才破頂

上周五破頂的智中國際﹙6063﹚今早「變臉」，一度暴瀉逾八成，現報0.39元，暴瀉75.5%，成交額約3,600萬元。

該股4月中上市，招股價0.25元，一度炒高至 1.7元，殊不知速變「毫子股」。

【11:00】恒指重上26000點

港股重上26000點，為今年3月初以來首次，最新報26003點，升630點；國指最新報10541點，升298點。

【10:57】恒指曾升逾600點

恒指升幅曾擴大至逾600點，最新報25967點，升594點；國指升284點，最新報10527點。

【10:55】亞太區股市普遍上揚 日股揚逾300點

亞太區股市普遍上揚，日股升336點或1.5%，最新報22628點，澳洲ASX 200指數最新報6065點，升7點或0.1%，台灣加權指數最迎報12043點，升134點或1.1%，南韓KOSPI指數最新報2182點，升29點或1.4%。

【10:34】小米曾高見14.9元

小米（1810）曾高見14.9元，最新報14.82元，升3.9%，成交額為18.9億元。

【10:07】金界曾升6% 柬埔寨貴賓及角子機業務周三重啟

金界控股（3918）曾升6.5%，高見9.82元，現仍升3.9%，報9.58元，成交額近2,300萬元。

集團宣布，柬埔寨衞生部同意於7月8日重啟集團貴賓業務及角子博彩機業務。

【09:46】恒指升幅擴大至逾500點

恒指升幅進一步擴大，最新報25906點，升533點；國指升249點，最新報10493點。

【09:41】中芯科創板開價折讓9.4% 港股反升9%

中芯國際（0981）將於A股科創板上市，公布發行價格為每股27.46元人民幣，較港股上周五收市價折讓9.4%，但憧憬科創板上市後炒上，股份今早高開後愈升愈有，現升逾9%，高見36.6元。

【09:33】中資券商股發力 光大證券曾升兩成

中資券商股繼續獲追捧，其中光大證券﹙6178﹚早段曾高見10.94元，飆21.9%；該股現仍升11.7%，報10.02元。

計及今早升勢，光大證券暫連升四日，由5.4元水平累升逾倍。

另外，中信建投証券﹙6066﹚升18%；招商證券﹙6099﹚升１55.5%；申萬宏源﹙6806﹚升12.7%。

【09:33】恒指升幅擴大至逾300點

恒指升幅擴大，最新報25679點，升306點；國指最新報10388點，升145點。

上證則收復3200點，升55點，最新報3208點。

【09:29】內地股市全數高開

內地股市高開，上證最新報3187點，高開35點或1.1%，深成最新報12519點，高開86點或0.7%，滬深300最新報4465點，高開46點或1.1%，創業板最新報2469點，高開6點或0.3%。

【09:20】恒指高開172點

恒指開報25545點，升172點；國指開報10317點，升74點。騰訊（0700）股價持平，開市跌0.1%，報524元；滙豐（0005）跌0.3%，開報37.35元。

但金融股普遍造好，支持恒指續升。友邦（1299）升1.4%、平保（2318）升1.5%；國壽（2628）升1.7%；建行（0939）升近1%。

【08:50】亞股早段向上

日經指數開市後10分鐘報22435點，升128點；首爾綜合指數開市後15分鐘報2162點，升10點；台灣加權指數較早時報12000點，升91點。