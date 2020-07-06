滬指暴漲近6%　A股總市值突破10萬億美元　2015年6月以來首次

A股滬深兩市全天成交額達1.57萬億元﹙人民幣，下同﹚，比上一個交易日（7月3日）放大33%，創5年新高。

具體來看，滬指早盤高開1%後一分鐘內上攻至3200點關口。臨近上午收盤，指數絲毫沒有減弱勢頭，滬指漲幅擴大至4%，深成指、創指奮起直追。大金融、中字頭等權重板塊再度衝高，半導體為主的科技板塊亦表現強勢，其中中芯國際概念漲幅達到9%。兩市成交量放大至9,400億元，兩市超百股漲停，3,600隻個股集體「飄紅」﹙上升﹚，做好情緒大熱，市場氛圍尤為亢奮，賺錢效應較好。

滬深兩市午後持續走高，滬指漲幅擴大至5%，兩市超3,600隻個股「飄紅」。尾盤，指數一路高歌猛進。滬指漲幅擴大至5.8%，A股總市值突破10萬億美元，為2015年6月以來首次！市場百餘隻個股漲停。

截至收盤，滬指漲5.71%，報收3332點；深成指漲4.09%，報收12941點；創業板指漲2.72%，報收2529點。

截至A股收盤，統計數據顯示北向資金合計淨流入136.53億元。其中滬股通淨流入51.01億元，深股通淨流入85.52億元。

《證券時報》引用券商中信建投的分析指出，中國最新披露的採購經理人指數（PMI）數據顯示經濟仍在強勁回升，而3月以來市場整體迎來基金公司持續募集小高峰，6月以來近1,500億權益類基金首發完成募集，後續將轉為穩定市場的增量資金，而週末有關「券商轉融通業務保證金，提取比例限制取消」的政策新聞更是令市場高度關注，其放鬆券商兩融槓桿率限制的信號意義，對股市意義重大，7月前三個交易日指數上漲的核心主力也是以兩融活躍個股為主。技術面上，伴隨市場放量，短期技術形態再次走強，趨勢行情有望延續。