英國官員暗示對華為態度或轉向　稱既有決定非牢不可拔

英國文化大臣道登（Oliver Dowden）7月6日表示，美國旨在限制中國華為為5G設備採購先進微晶片的能力的制裁措施，可能會對華為的可靠性產生重大影響。他又表示，英國對華為5G的決定並非牢不可拔。

《路透》報道，英國在1月份允許華為在該國未來的5G網絡建設中發揮有限作用，但英國國家網絡安全中心（NCSC）的官員後來研究了美國5月宣佈的措施的影響。

他對有關官員正在起草建議停止安裝華為設備的報道不予置評，但他稱英國的決定「並非牢不可拔」。

「如果美國實施已宣佈的制裁，我們相信可能對華為設備的可靠性以及我們能否安全使用它產生重大影響，」他說。

華為設備是否能對國家安全構成威脅是美中雙方近些年爭論的焦點之一，但美方截至目前也沒有出示相關證據。（Reuters）

另據《路透》周日（5日）報道，英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示，華為需要滿足明確的條件，英國才能繼續允許其參與5G電信基礎設施建設。此前有報道稱，華為將被禁止參與5G項目。

當被問及該報道時，夏國賢未發表具體評論，但表示最初的建議一直是有條件的。

「我不會對這類洩露的消息發表評論。我能說的是，2020年早些時候我們就此發佈中期報吿時，就有一些條件需要滿足，」他說。

「我確定國家安全委員會將會檢視這些條件，對此做出正確的決定，以確保我們有非常強勁的電信基礎建設，而且是安全無虞的。」