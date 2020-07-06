滬指創5年新高　兩市成交近1.6萬億元　中金料股市總市值或翻倍

A股滬深兩市全天成交額達1.57萬億元人民幣，比上一個交易日（7月3日）放大33%，創5年新高。

滬指早盤高開1%後一分鐘內上攻至3200點關口。臨近上午收盤，指數絲毫沒有減弱勢頭，滬指漲幅擴大至4%，深成指、創指奮起直追。大金融、中字頭等權重板塊再度衝高，半導體為主的科技板塊亦表現強勢，其中中芯國際概念漲幅達到9%。兩市成交量放大至9,400億元，兩市超百股漲停，3,600只個股集體飄紅，做多情緒大熱，市場氛圍尤為亢奮，賺錢效應較好。

滬深兩市午後持續走高，滬指漲幅擴大至5%，兩市超3,600只個股飄紅。尾盤，指數一路高歌猛進。滬指漲幅擴大至5.8%，A股總市值突破10萬億美元，為2015年6月以來首次，市場百餘隻個股漲停。

中國股市大幅上漲受資本市場改革希望提振。（新華社）

截至收盤，滬指漲5.71%，報收3332點；深成指漲4.09%，報收12941點；創業板指漲2.72%，報收2529點。

7月6日，中金公司發佈最新報吿指出，中國資本市場正在經歷新的大發展階段，估計未來5至10年，中國證券化率將從當前的60%左右，提升至不同國際市場分佈的中位數100%附近。同時，中國股市總市值相比當前，可能有翻倍的空間。

報吿表示，目前中國資本市場的發展，正受供需雙側因素的驅動。首先，從基本面上看，中國的消費升級及產業升級趨勢仍在深化，這將支持新經濟板塊繼續大擴容。其次，國內資本市場的不斷改革與開放，特別是註冊制改革、對外開放等舉措，正在全方位改善股市生態，促進優勝劣汰、上量提質。再次，雖然估值重估需要多方面因素配合，但市場整體估值進一步壓縮空間較小，未來股市及股指整體表現可能與盈利更加接近。

報吿進一步指出，當前時點，中國資本市場正在經歷新的大發展階段，疊加A股成交量均衡水準大幅上升、居民家庭資產配置拐點若隱若現、中國增長週期預期的逐步改善等因素，將帶動沉迷較長時間的「老經濟」板塊開始活躍。