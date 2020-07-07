恒生指數高開低收　全日跌363點　失守26000點

美股三大指數隔晚高收1.6%至2.2%，納指創新高。道指收市報26287點，升459點。標指報3179點，升49點。納指報10433點，升226點，最高升至10462點，再創歷史新高，其中亞馬遜股價突破3,000美元大關，Tesla收市升逾13%，盤後一舉升穿1,400美元關。

【16:12】恒指全日跌363點 成交額2400億元

恒指全日最終跌363點，收市報25975點；國指收市報10600點，跌127點，成交額為2400億元。

今日多隻股隻走高後掉頭回落，包括近期處於超強勢的中芯（0981），該晶片股創下新高44.5元後，股價掉頭向下，收市報36.55元，跌8.8%；同業華虹（1347）跌幅更驚人，達13.5%，收市報28.55元。

證券商股亦成為投資者沽貨對象，中信建投（6066）跌12%，收市報11.74元，信證（6030）跌6.2%，收市報19.28元，廣發（1776）跌7%，收市報9.91元。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升13%，收市報40.1元，雅生活（3319）升2.5%，收市報38.95元，永升（1995）升4.5%，收市報12.46元。

隨著本港再錄得多宗新冠肺炎確診個案，餐飲﹑零售及濠賭股均下跌，永利（1128）跌4.3%，收市報13.82元，九倉置業（1997）跌5.7%，收市報35.7元。

內房股亦處於弱勢，恒大（3333）跌8.2%，收市報25.7元，碧桂園（2007）跌1.4%，收市報11元。

【15:44】內地股市高收 滬深兩市成交逾1.7萬億元人民幣

內地股市延續上日升勢，上證收市報3345點，升12點或0.4%，深成收市報13163點，升222點或1.7%，滬深300收市報4698點，升28點或0.6%，創業板收市報2591點，升61點或2.4%。

滬深兩市成交額為17,398億元人民幣。

【15:12】中芯再觸日內低位36元

中芯（0981）股價再跌至日內低位36元，跌幅近1成，成交額146.7億元。另一隻半導體股華虹半導體（1347）跌近14%，報28.4元，成交12.06億元。

【14:38】物管股走高 碧桂園服務升13%

物管股突然炒上，碧桂園服務（6098）全日強勢，現升近13%，報40.05元，創新高。雅生活服務（3319）升近4%，報39.5元；保利物業（6049）升3.7%，報79.2元。新城悅（1755）升6.1%，報21.75元。

【14:36】亞太區股市低收 日股跌近百點

亞太區股市低收，日股跌99點或0.4%，收市報22614點，澳洲 ASX 200指數收市報6012點，跌1.7點或0.03%，台灣加權指數收市報12092點，跌23點或0.2%，南韓KOPSI指數收市報2164點，跌23點或1.1%。

【13:42】中信資源及中信大錳齊升

中信資源﹙1205﹚公布，擬出售手上的中信大錳﹙1091﹚權益。兩者股價俱升，前者飆41.4%至0.41元，後者更飆70.1%至0.415元。

【13:41】港股午後倒頭向下

今日本港有多宗確診新冠肺炎個案，引致港股在午後再度下跌，最新報26216點，跌122點；國指最新報10707點，跌20點。

濠賭股為其中一個下跌的行業類別，澳博（0880）跌2.7%，最新報8.99元，金沙（1929）跌2.4%。

收租股亦下跌，九倉置業（1997）跌4%，最新報36.35元，領展（0823）跌0.7%，最新報66.05元。

餐飲股同樣向下，大家樂（0341）跌3.4%，最新報15.82元，大快活（0052）跌1.9%，最新報17.56元。

【12:03】港股走勢反覆半日升32點

今早港股走勢相當波動，曾抽升443點，高見26782點，又掉頭下跌低見26195點，中午收市報26371點，升32點，國指中午收市報10758點，升32點，成交額為1,384.4億元。

中芯（0981）今早走勢波動，曾創下44.5元新高，中午收市報38.6元，跌3.7%，華虹（1347）同樣創新高後倒跌，中午收市報30.3元，跌8.1%。

中資券商股亦下挫，中信建投（6066）跌6.4%，中午收市報12.48元，信證（6030）跌1%，中午收市報20.35元，廣發（1776）跌3.2%，中午收市報10.32元，中國銀河（6881）跌3.7%，中午收市報5.83元。

港交所（0388）今日再創新高，高見360元，中午收市報357.8元，升1.2%。

吉利（0175）今日創逾1年新高，中午收市報17.36元，升5.9%，其他車股亦上揚，長汽（2333）升3.3%。

內險股方面，平保（2318）升3.3%，中午收市報89元，國壽（2628）升4.9%，中午收市報20.3元。

【11:43】內地股市半日上揚 創業板彈3.3%

內地股市半日上揚，上證中午收市報3376點，升43點或1.3%，深成中午收市報13309點，升367點或2.8%，滬深300中午收市報4754點，升84點或1.8%，創業板收市報2612點，升82點或3.3%。

【11:19】中芯創新高後掉頭向下

中芯（0981）今早再創新高，高見44.5元，其後掉頭向下，最新報38.7元，跌3.5%，成交額為100.6億元。

【11:10】券商股掉頭向下 中信建投挫逾半成

A股延續上日強勢，券商股今早銀曾成為追捧對象，不過相關股份在高位掉頭向下，華泰（6886）跌2.4%，信證（6030）跌1.5%，中信建投（6066）跌5.4%，宣布配股集資的光大證券（6178）跌0.5%，廣發（1776）跌3.2%。

【10:04】恒指倒跌27點

恒指倒跌，最新報26312點，跌27點；國指則升幅收窄，最新報10747點，升20點。

【09:34】恒指升幅擴大至逾400點

恒指升幅擴大，最新報26772點，升433點；國指升199點，最新報10926點。

上證今早曾升穿3400點。

【09:29】內地股市悉數高開 深成破13000點

內地股市延續上日強勢，上證最新報3380點，高開48點或1.4%，深成最新報13084點，升142點或1.1%，滬深300最新報4739點，升69點或1.5%，創業板最新報2548點，升18點或0.8%。

【09:20】恒指高開231點 內險股續升

恒指高開231點，報26571點。國指升98點，報10825點。落後藍籌繼續發力，中國平安（2318）升5.7%，開報91.05元。國壽（2628）升勢未止，升8.3%，開報20.95元。友邦（1299）亦升4.4%，開報80元。

招行（3698）昨升逾10%後，今高開1.9%，報42.8元；建行（0939）升0.3%，報6.54元。

【08:50】日股早段偏軟

日經指數開市後回吐，報22640點，跌74點。首爾綜合指數報2203點，升15點。台灣加權指數報12226點，升109點。