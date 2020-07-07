【持續更新】中芯創新高後掉頭向下　失守39元

美股三大指數隔晚高收1.6%至2.2%，納指創新高。道指收市報26287點，升459點。標指報3179點，升49點。納指報10433點，升226點，最高升至10462點，再創歷史新高，其中亞馬遜股價突破3,000美元大關，Tesla收市升逾13%，盤後一舉升穿1,400美元關。

【11:43】內地股市半日上揚 創業板彈3.3%

內地股市半日上揚，上證中午收市報3376點，升43點或1.3%，深成中午收市報13309點，升367點或2.8%，滬深300中午收市報4754點，升84點或1.8%，創業板收市報2612點，升82點或3.3%。

【11:19】中芯創新高後掉頭向下

中芯（0981）今早再創新高，高見44.5元，其後掉頭向下，最新報38.7元，跌3.5%，成交額為100.6億元。

【11:10】券商股掉頭向下 中信建投挫逾半成

A股延續上日強勢，券商股今早銀曾成為追捧對象，不過相關股份在高位掉頭向下，華泰（6886）跌2.4%，信證（6030）跌1.5%，中信建投（6066）跌5.4%，宣布配股集資的光大證券（6178）跌0.5%，廣發（1776）跌3.2%。

【10:04】恒指倒跌27點

恒指倒跌，最新報26312點，跌27點；國指則升幅收窄，最新報10747點，升20點。

【09:34】恒指升幅擴大至逾400點

恒指升幅擴大，最新報26772點，升433點；國指升199點，最新報10926點。

上證今早曾升穿3400點。

【09:29】內地股市悉數高開 深成破13000點

內地股市延續上日強勢，上證最新報3380點，高開48點或1.4%，深成最新報13084點，升142點或1.1%，滬深300最新報4739點，升69點或1.5%，創業板最新報2548點，升18點或0.8%。

【09:20】恒指高開231點 內險股續升

恒指高開231點，報26571點。國指升98點，報10825點。落後藍籌繼續發力，中國平安（2318）升5.7%，開報91.05元。國壽（2628）升勢未止，升8.3%，開報20.95元。友邦（1299）亦升4.4%，開報80元。

招行（3698）昨升逾10%後，今高開1.9%，報42.8元；建行（0939）升0.3%，報6.54元。

【08:50】日股早段偏軟

日經指數開市後回吐，報22640點，跌74點。首爾綜合指數報2203點，升15點。台灣加權指數報12226點，升109點。