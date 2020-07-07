TikTok撤出香港市場　應用程序已下架　字節跳動：繼續提供服務

【1500更新】

據《新浪科技》報道，字節跳動中國CEO張楠向表示，抖音在香港有很多用戶，將繼續為香港用戶提供服務。惟現時TikTok已從香港區蘋果App store及Google play store下架。

港版國安法落實後，多個社交媒體和即時通訊軟件宣布暫停應港府要求提供用戶資料。據《路透社》透露，中國字節跳動旗下手機應用程式抖音的海外版「TikTok」，其發言人表示，鑑於最近的事件，公司決定暫停TikTok於香港的運作。

《路透社》引述知情人士指，對公司而言香港是一個小市場，而且無利可圖；知情人士又透露，決定撤出香港市場是因為未知香港的管轄權會否全權歸於北京。

「TikTok」已下架

「TikTok」發言人回應《香港01》查詢時重申，鑑於最近的事件，公司決定暫停TikTok於香港的運作。

同時美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在美國時間周一晚上接受《霍士新聞》訪問稱，當局正在考慮（certainly looking at）禁止中國社交應用程序，包括抖音海外版-TikTok。他未有詳細解釋如何限制，僅稱不希望趕在總統特朗普之前公布，但確認當局正在考慮當中。