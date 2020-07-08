台媒﹕華為下半年推出5G手機　將採用聯發科晶片

由於美國對中國企業華為（Huawei）實施禁令，華為海思（Hisilicon）無法採用美國設備量產晶片，而華為早有備案，智慧型手機開始大量移轉採用聯發科（MediaTek Inc.）手機晶片平台。

台灣媒體《工商時報》週二（7日）報道，2020年以來，已有七款智慧型手機採用聯發科的曦力4G晶片或天璣5G晶片，且預期下半年即將推出的5G新機，亦會採用聯發科方案。

華為海思採用台積電5奈米生產的麒麟1020手機晶片可望搶在120天寬限期內出貨，足以因應2020年底850萬支至900萬支5G旗艦級手機Mate 40系列需求，但寬限期之後華為海思已無法量產任何自家設計晶片。

據了解，華為在去美化策略下對高通手機晶片興趣不大，2021年將加速導入聯發科5G手機平台，預期會成為聯發科最大客戶。

華為設備是否能對國家安全構成威脅是美中雙方近些年爭論的焦點之一，但美方截至目前也沒有出示相關證據。（Reuters）

華為海思受到美國禁令影響，已無法在全球各晶圓代工廠新增投片，但原本委託台積電（TSMC）5奈米代工的麒麟1020手機晶片，因為在禁令發佈之前就已完成部分光罩製程，所以仍可在120天的寬限期內趕工出貨。

分析人士指出，華為海思8月及9月將可出貨約2萬片麒麟1020晶圓，以每片晶圓可切割579顆裸晶（gross die）及75％良率計算，第四季仍可支援850萬支至900萬支Mate 40手機出貨。只不過，2021年之後就無麒麟1020晶片可用。

華為要維持智慧型手機出貨，但無法自行生產晶片，向美國晶片廠採購又要獲得許可，因此，華為在第二季已啟動備案，全面導入聯發科4G或5G智慧型手機平臺。

事實上，2020年以來華為已有七款手機採用聯發科方案，包括華為Enjoy 10e及Honor Play 9A採用聯發科4G手機晶片Helio P35，包括Enjoy Z、Enjoy 20 Pro、Honor Play 4、Honor 30 Lite、Honor X10 Max等五款手機則採用聯發科5G手機晶片天璣800系列。

華為下半年將加速採用聯發科5G手機晶片，2021年更將推出多款搭載聯發科5G晶片的新款手機，以維持華為本身在5G智慧型手機市場佔有率及全球出貨量。

對聯發科而言，華為已是全球第二大智慧型手機廠，過去僅低階機型採用聯發科晶片，但現在全力導入聯發科5G方案，而聯發科2021年量產的6奈米及5奈米新一代5G晶片，都會導入華為手機當中。

華為下半年擴大採用情況下，聯發科2020年5G手機晶片出貨量上看7,000萬套，2021年華為若有六成5G手機採用聯發科晶片，則預估聯發科2021年5G晶片出貨量將上看1.7億套。