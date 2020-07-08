【持續更新】恒指高開102點　重上兩萬六　平保、中移動升逾1%

美國多處地區共錄得數以萬計新增新型肺炎確診個案，美股三大指數下跌，結束過去5日升市。道指報25890點，跌396點；標指報3145點，跌34點；納指報10343點，跌89點。

本港疫情亦疑現第三波爆發，昨天新增14宗確診中，有9宗屬本地個案，市場關注A股氣氛及北水會否支持港股升浪延續。

【10:25】飛鶴遭狙擊股價掉頭向下 挫逾5%

沽空機構Blue Orca表示正在沽空中國飛鶴（6186），拖累早段上揚大跌，曾低見14.48元，最新報15元，跌5.2%，成交額為3.43億元。

【09:37】亞太區股市早段上揚

亞太區股市早段上揚，日股升37點或0.2%，最新報22652點，澳洲ASX 200指數最新報6014點，升3點或0.03%，台灣加權指數最新報12140點，升47點或0.4%，南韓KOSPI指數最新報2167點，升3點或0.1%。

【09:31】內地股市早段走勢個別

內地股市今早走勢個別，上證早段跌8點或0.2%，最新報3337點，深成最新報13175點，升11點或0.1%，滬深300最新報4694點，跌3點或0.1%，創業板最新報2606點，升14點或0.7%。

【09:20】恒指升102點 平保、中移動高開逾1%

恒指高開102點，開報26078點；國指升84點，開報10684點。中國平安（2318）升1.4%，報88.5元；中國移動（0941）升1.1%，報57元。

騰訊（0700）偏軟，跌0.1%，報515.5元；港交所（0388）升0.6%，報350元。

【08:50】日股下跌 台韓股市靠穩

日股報22522點，跌92點；台股及韓股靠穩，首爾綜合指數開市後報2164點，升不足1點；加權指數較早段報12105點，升12點。