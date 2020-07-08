金價飆升　原來有三大因素支撐

現貨金於週二（7日）升至近9年高位，每盎司最高觸及1,797.14元（美元‧下同），距離1,800美元關口只有一步之遙。

據《騰訊網》報道，紐約商品交易所8月份交割的黃金期貨價格上漲16.40美元，每盎司收報1,809.90美元，漲幅為0.9%。據財經資訊供應商FactSet統計的數據顯示，這意味著按主力合約計算，黃金期貨創下了自2011年9月份以來的最高收盤價。

截至黃金期貨市場7日收盤時，用於追蹤美元兌六種國際主要貨幣匯率變動的洲際交易所（ICE）美元指數上漲0.1%至96.87，此前則一度觸及96.60的低點。

中國「金十數據」報道，關於黃金的上漲，可能的影響因素有三個。一方面，有分析指出，是因為交易員「逢低買入」，現貨黃金日內最低跌至1,773元水準。

確診數目增帶動金價上揚

另一方面，7月7日有6位美聯儲（Fed）官員相繼發表講話，多數透露出對經濟狀況的擔憂，一定程度上加強了市場對美聯儲或將採取新寬鬆措施的預期，支撐金價的突破。

除此之外，美國因新冠肺炎疫情的持續加重也導致更多資金湧入金市。7日美國德克薩斯州和密蘇里州均取得大流行開始以來確診病例的最大日增長，受此影響，美股三大指數集體收跌，道指失守26000點。