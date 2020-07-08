蘋果股價彈升　巴菲特賬面勁賺　持股一年半增值逾550億美元

截至周二（７日）蘋果公司（Apple）股價已經累升逾20%，這意味著由有「股神」之稱的巴菲特（Warren Buffett）﹑其掌握的巴郡（Berkshire Hathaway）在半年多時間裏就從蘋果身上實現超過180億美元的股票收益。

據《騰訊網》周二報道，根據金融服務機構The Motley Fool提供的數據，巴郡所持蘋果公司股票的價值已經飆升至910億美元以上，在該公司整個股票投資組合中的佔比達到了43%，創下歷史新高。

巴菲特重倉蘋果股票大賺超550億美元。（Reuters）

據最新統計，巴郡持有蘋果公司2.45億股股票，在其在外流通股票總量中所佔比例約為5.5%，為該科技企業第二大股東。

截至7月7日收市，巴郡市值為4,400億美元，也就是說該公司持有的蘋果股票的價值在其市值中所佔比例已經超過20%。

巴菲特在2019年2月份曾表示，巴郡以每股141美元的平均價格建倉買入了蘋果股票。自那以來，該公司已經套現了大約1,000萬股蘋果股票。自2019年初，該公司對蘋果股票1.45億股核心持股價值擴大了150%，即超過550億美元。

另一方面《鳳凰網》引述投資公司 Raymond James 分析師Chris Caso發表投資報吿稱，鑑於2020年蘋果新一代iPhone量產時間推遲，華爾街對蘋果9月份季度業績的預期似乎過高了。由於蘋果將於7月晚些時候發佈6月份季度財報，最近一段時間蘋果股票價位相當高。