摩根士丹利升滬深300指數目標至接近2015年峰值水準

近幾日，A股走出牛市行情，成交額再創年內新高。機構也看好這波行情，摩根士丹利將滬深300目標指數上調至接近2015年峰值水準。

據《同花順財經》報道，摩根士丹利（Morgan Stanley）將滬深300指數12個月目標位設在了5360點，較7月8日早盤收盤4726.09的點位高出了逾13%。

摩根士丹利6月份表示，未來12個月中國股市或大幅跑贏新興市場。（新華社）

今日開盤半小時，滬深兩市成交額突破5,000億元，午後，尾盤指數持續上攻，滬指漲幅擴大至2%，上證50漲逾2%。

盤面上，券商、軍工股再度拉昇，數字貨幣等題材概念先後異動。總體上，好倉持續發力，賺錢效應較好。截至14時30分，滬指報3411.17點，漲2.00%，創指報2645.73點，漲2.10%。兩市成交額突破1萬億元人民幣，已連續五個交易日突破萬億元。

前海開源首席經濟學家楊德龍稱，下半年隨著中國經濟逐步復甦，資本市場具備了轉入全面牛市的基礎。這一波市場上漲除資金面推動外，最主要的原因還是由於中國經濟實現了V形反轉。2020年一季度中國國內生產總值（GDP）受到疫情衝擊，出現了6.8%的下降，但二季度有望實現正增長，至少不再下降，這是一個深V的走勢。