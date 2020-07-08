摩根資管：港股首選中資公司　避開本地經濟相關股

摩根資產管理發表最新的投資展望，該行建議投資者股債平衡，由於環球疫情有第二波爆發的風險，故此投資者不必急於入市。環球股市方面會傾向美國、亞洲、中國，而港股的市場中則建議買入中資公司，其次是跨國企業，最後是本地公司。

亞洲首席市場策略師許長泰稱，由於美國企業仍然是全球賺錢能力「排頭位」的國家，而亞洲區的企業則估值偏便宜。港股之中，他建議買入中資股，行業包括教育、理財、醫療保健等股份，跨國企業則包括貿易出口的板塊，可隨經濟反彈而復甦。他建議考慮港股方時，需要避開本地經濟較為相關的公司，始終持續缺乏遊客對經濟有負面影響，欠缺催化劑難以反彈。

若民主黨勝出大選 有利醫療及能源板塊

他表示，目前距離美國大選亦有3個多月，仍存不少變數。他指出，目前民主黨拜登支持度較高，若然民主黨在大選中勝出，又可以取得參議院的控制權，將可以重獲總統之位及控制參眾兩院，有利施政；又相信屆時推動醫療及能源等政策，對相關板塊利好。

對於各國央行在疫情後大幅放水，加大政府負債規模，許長泰形容情況有如「救火都唔理得水浸」，相信央行是義無反顧地支持政府，相信日後各國政府要縮減負債規模是非常之難。回顧過去央行有意收水時，市場便有強烈反對的聲音，他認為市場對量化寬鬆已經十分依賴，即使央行希望可以將資產負債回復到過去水平，但現實是不容許的。

許長泰更認為，由於參照過往量化寬鬆的經驗，預計3至5年後資產價格會持續上升，故此即使外圍環境大風大雨，但都建議繼續投資，因為持有現金只會錯過回報。