英美自由貿易談判　呢樣產品竟成焦點！

在英國和美國正在進行的自由貿易談判中，「氯洗雞」已成為一個爭論的焦點。

綜合媒體7月9日報道，英國多家連鎖超市集團明確拒絕出售來自美國的「氯洗雞」，這些超市均承諾絕不採購會破壞英國當前食品和動物福利標準的產品，無論英國和美國之間的貿易談判結果如何。

在美國，97%的肉用雞都會在被宰殺後接受氯酸鈉的消毒處理，美國政府及管理部門認為這是合法且有效的消毒手段。但歐盟一直存在著對這些雞肉可能存在氯化物殘留的疑慮。歐盟自1997年開始就禁止使用氯水清洗雞肉，並用冷空氣或水洗來代替。

英美貿易談判前景對兩國經濟有較大影響。圖為英國倫敦一家超市內購物的顧客。（新華社）

據《央視新聞》報道，英國全國農民聯盟（National Farmers Union）的一份請願書敦促政府確保未來的貿易協議不允許進口那些生產方式在英國是非法的食品，包括「氯洗雞」在內，截至目前已經有超過100萬人在請願書上簽名。

據《中國經濟網》早前報道，當地時間6月30日，英國政府表示，在與美國就「脫歐」後貿易協定進行的談判中，英國不會對國民醫療服務體系、環境保護、動物權益和食品安全標準這些方面做出妥協讓步。

有消息預計，英國與美國的第三輪貿易談判將在7月底舉行。