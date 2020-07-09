ATM相繼破頂　恒指全日升80點　重上26200點

科網股氣氛熾熱，納指隔晚再創收市新高，升1.4%或148點，收報10492點，當中亞馬遜升2.7%，阿里巴巴美股升8.95%。道指及標指亦造好，道指升177點，收報26067點；標指升24點，收報3169點。

【16:13】恒指升80點 成交逾2000億元

恒指收市報26210點，升80點；國指收市報10781點，升33點，成交額為2,068.3億元。

今日多隻科技股破頂，美團（3690）高見212元，收市報209.8元，升5%，阿里（9988）升1成，收市報261.6元，騰訊（0700）升3.7%，收市報563元，網易（9999）升10%，收市報154.5元。

【13:53】恒指升幅收窄至31點

恒指升31點，最新報26160點；國指最新報10769點，升20點。

中芯（0981）及華虹（1347）均上揚，中芯升2.3%，最新報40.8元，華虹升17.4%，最新報35.05元。晶片設備生產商ASM太平洋（0522）升13.5%，最新報101.4元。

科技股方面，阿里（9988）升10.8%，中午收市報263.4元，騰訊（0700）升2.8%，中午收市報558元，美團（3690）升5.5%，最新報210.8元，小米（1810）升4.6%，最新報16.84元。

【12:03】恒指半日升123點

恒指中午收市報26252點，升123點；國指最新報10811點，升62點，成交額為1,111.12億元。

多隻科技股今早創新高，騰訊（0700）升2.1%，中午收市報554.5元，美團（3690）升3%，中午收市報205.8元，小米（1810）升3.7%，中午收市報16.7元，阿里（9988）升8.5%，中午收市報258元。

港交所（0388）今日再破頂，中午收市報367.6元，升2.7%。

手機設備股上揚，舜宇（2382）升4.4%，中午收市報150.4元，瑞聲（2018）升4.3%，中午收市報61.85元。

【11:50】永嘉擬分拆業務 股價一度爆升逾五成

永嘉﹙3322﹚擬分拆高級時裝零售業務上市，股價應聲炒上，一度炒高逾五成，現升23.4%，報0.395元，成交額301萬元。

【11:45】內地股市續上揚 上證半日升1%

內地半日高收，上證中午收市報3438點，升35點或1%，深成中午收市報13705點，升298點或2.2%，滬深300中午收市報4826點，升52點或1.1%，創業板中午收市報2749點，升97點或3.7%。

【09:49】日股收復22500點

亞太區股市再度上揚，日股22516點，升77點或0.3%，澳洲ASX 200指數最新報5977點，升57點或1%，台灣加權指數最新報12236點，升66點或0.6%，南韓KOSPI指數最新報2170點，升12點或0.5%。

【09:30】內地股市早段表現平平

內地股市今早表現平平，上證最新報3403點，平開，深成最新報13399點，低開6點或0.05%，滬深300最新報4770點，低開3點或0.1%，創業板最新報2649點，低開2點或0.1%。

【09:20】恒指高開221點 港交所開報360元

恒指高開221點，開報26351點。國指高開72點，開報10820點。港交所（0388）升0.6%，報360元；友邦（1299）升2.5%，報78.75元；國壽（2628）升1.5%，報20.95元。

ATM全升，阿里巴巴（9988）跟美股漲，高開7%，報254.8元，創上市新高。騰訊（0700）高開0.4%，報545元；美團（3690）升2%，報204元，首破200元關。