何鴻燊逝世｜多名政商界人士陸續到場　米高嘉道理﹕十分尊敬他

一代賭王何鴻燊於5月26日辭世，享年98歲。何家成員昨日（8日）起一連三日在北角香港殯儀館致喪，今日（9日）設靈公祭，明日（10日）大殮出殯，再擇吉日安葬。

下午時分，政商界人士陸續到場，包括前港交所（0388）主席夏佳理、翟啟剛及妻子郭晶晶﹑信德集團（0242）執董禤永明﹑卓能集團（0131）主席趙世曾、南豐集團行政總裁梁錦松、港鐵（0066）前非執行主席馬時亨、滙豐亞太區行政總裁王冬勝、銀娛（0027）主席呂志和及其家人，包括長子呂耀東、長女呂慧瑜﹑新世界（0017）執行副主席鄭志剛等。

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米高嘉道理表示，何鴻燊終身奉獻於慈善事業，做了不少好事，十分尊敬他。（黃偉民攝）

大酒店（0045）及中電主席米高嘉道理表示，何鴻燊終身奉獻於慈善事業，做了不少好事，十分尊敬他。

趙世曾進入靈堂全程未有佩戴口罩，問到心情時表示「大家都識咗幾廿年，心情唔係幾好，（最深刻回憶？）好多野都記喺心入面。」

與何鴻燊相識數十年的卓能集團主席趙世曾，今日亦有到場送別賭王。（鄺月婷攝）

四房何超盈向在場記者派發栥飯。（鄺月婷攝）

扶靈人士名單包括董建華、林鄭月娥

何鴻燊喪禮將於明日（10日）大殮出殯，扶靈人士名單香港前特首董建華、澳門前特首何厚鏵、香港特首林鄭月娥女士、中聯辦副主任譚鐵牛、澳門經濟財政司司長李偉農、東亞銀行主席李國寶博士、合和實業主席胡應湘及港交所前主席李業廣。

喪禮儀式由澳博（0880）副主席蘇樹輝主持，由家屬代表二房長女何超瓊宣讀國家領導人慰問訊息及唁電名單；二房兒子何猷龍代表家屬致答謝詞；由董建華、港大前校長徐立之、李業廣及澳娛股東霍震霆致悼詞。