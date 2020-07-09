【UNIQLO母企】迅銷首3季收益跌逾15%　第3季蝕98億日圓

UNIQLO母公司迅銷（6288） 公布截至今年5月底首3季業績，期內綜合收益及經營盈利分別為15,449億圓 ( 日圓 ‧ 下同 ) 及1,323億元，分別按年下降15.2%及46.6%，雙雙下跌。母公司擁有人應佔溢利為906億圓，按年跌42.9%。

迅銷表示，因「新冠肺炎」疫情的嚴重影響，門店的非流動資產及使用權資產錄得減值虧損152億圓。若單計上季就錄得虧損98億圓，收益按年跌39.4%至3,364億圓。

海外UNIQLO收益方面，現財年首3季收益為6,735億圓，按年跌17.9%，經營溢利按年跌58.5%至518億圓。海外業務雖在所有地區錄得收益下跌及經營赤字，但就疫情漸緩的大中華地區，5月的收益及盈利按年有所增長，再加上各區的網路商店表現出色，令回復步伐高於預期。

日本UNIQLO首3季收入跌14.6%

日本UNIQLO方面，首3季累計收益按年跌14.6%至5,988億圓，盈利按年跌18.1%至791億元，但GU業務方面，收益為1,874億圓，按年上升1.1%，主要因品牌在上半年的收益曾出現強勁增長，雖第3季單季收益跌19%，但5月同店銷售淨額已回升至上年度同等水平，6月單月收益大幅回升。

該公司指出，在現財年第3季，經營溢利大跌74%，收益下降按年35.5%。

迅銷表示，將2020財政年度綜合業績預測向下修正。迅銷預計，全年度盈利將按年下降47.7%至850億圓，綜合收益總額與先前預測向下修正按年跌13.1%至19,900億圓，經營溢利總額就按年下降 49.5%至1,300億圓，而全年股息預測則維持每股派息480圓。