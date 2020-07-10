【持續更新】恒指低開278點　跌穿兩萬六　騰訊回吐2.5%

美股個別發展，投資者憂慮美國疫情轉差會引發新一輪封鎖措施，市場亦注意企業公布第2季度業績。道指收市跌361點，報25706點。標指跌17點，收報3152點。科技股依然造好，推動納指再創新高，升55點，收報10547點。

【09:47】思捷獲第二大股東要求召開股東特別大會

思捷（0330）於7月8日獲第二大股東North Point Talent，按公司章程及細則第58條遞呈一份書面呈請要求，召開股東特別大會以考慮及處理多項事項，包括委任Marc Andreas Tschirner為執行董事，及罷免董事Anders Christian Kristansen等。今早股價曾高見1.82元，最新報1.65元，升87.5%，成交額為1,500萬元。

【09:33】亞太區股市今早普遍向下

亞太區股市今早向下，日股跌110點或0.5%，最新報22418點，澳洲ASX 200指數最新報5932點，跌23點或0.4%，台灣加權指數最新報12187點，跌5點或0.04%，南韓KOSPI指數最新報2148點，跌19點或0.9%。

【09:29】內地股市今早低開

內地股市今早低開，上證最新報3418點，跌31點或0.9%，深成最新報13662點，跌92點或0.7%，滬深最新報4796點，跌44點或0.9%，創業板最新報2744點，跌13點或0.5%。

【09:20】恒指低開278點

恒指低開278點，報25931點。國指低開124點，報10657點。騰訊（0700）低開2.5%，報549元；港交所（0388）跌1.2%。

滙豐（0005）跌1.5%，報36.55元；平保（2318）跌0.6%，報89.1元；友邦（1299）跌0.7%，報75.95元。