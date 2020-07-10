美財長努欽：支持規模較細刺激經濟方案　可望再直接派錢

美國財長努欽 ( Steven Mnuchin ) 周四表示，傾向支持規模較細的刺激經濟方案，可再次向市民直接派錢，並非早前推出的全面救助計劃。據《華爾街日報》報道，特朗普政府正與參議院合作通過一項新方案。

努欽表示，期望擴展6,600億元（美元‧下同）薪資保障計劃 ( Paycheck Protection Program, PPP )，為更多真正需要這筆錢的企業及規模較小的企業提供「更有針對性」的貸款。

被問到對財政部計劃審查所有200萬元或以上的PPP貸款，應否給予寬免時，努欽表示這些貸款絕大多數都符合寬免的檢驗標準。

目前，國會正面對每周600元的額外失業救濟金將在7月底結束，計劃結束將影響數百萬名勞工。目前有意就計劃作出調整，並非延長。努欽認為，救濟金過於豐厚會令部分市民放棄工作，故應為擴展強化的失業救濟金計劃設定上限，規定最高不得超過勞工被資遣時的工資，這才能讓市民有意欲重返工作崗位。

冀兩黨可以合作通過救助方案

另外，由民主黨控制的眾議院在5月份曾通過一份3萬億元的救助法案，向地方政府及州份提供近1萬億元援助。努欽表示，不願救助已在疫情爆發前管理不善的州份。

努欽此前曾表示，旅行、酒店及餐飲業或需更多的幫助，這些行業正力爭重啟。

美國國會將在7月稍後復會，目標是要在月底前制定另一套救助方案，但民主共和兩黨對援助的規模存在分歧。據努欽接受《CNBC》訪問時表示，一旦參議院恢復工作後，白宮將與共和黨及民主黨在兩黨合作的基礎上坐下來，確保下一項的立法將能夠通過，亦是白宮的首要任務。