A股盛況何時告終？　須關注三大信號

上證指數從突破3000點到如今站上3450點，僅僅用了7天。但隨著部分個股股價進入高位，背後資金開始產生劇烈分歧。

據《每日經濟新聞》報道，7月9日盤後，中國大體量資金陸續拋出減持計劃，大股東累計套現金額達132億元人民幣。

中國全國社會保障基金理事會（簡稱社保基金會）計劃通過集中競價或大宗交易方式，自7月9日起15個交易日後的6個月內累計減持本公司無限售條件A股不超過884,479,811股，即不超過本公司當前已發行股份總數的2%，該部分股份來源於2011年6月戰略入股。減持價格視二級市場價格確定。

據《中國證券報》報道，中國人保（上海﹕601319），社保基金會本次減持公司A股股份的計劃，是出於資產配置和投資業務需要，是其常規性投資業務安排，減持的股份是其2011年作為戰略投資者在公司上市前入股的股份。

A股市場7月以來放量大漲，滬深兩市合計成交額連續破萬億元。（新華社）

人保表示，社保基金會一共持有中國人保已發行總股份的16.54%，其中A股為15.36%，本次減持計劃最高為8.84億股A股，不超過公司已發行總股份的2%，社保基金會作為公司重要戰略投資者的地位不會發生變化。

以人保今日收市價8.25元（人民幣‧下同）計算，社保基金會本次擬減持市值達72.97億元。

那麼，A股行情會不會熄火？

分析人士表示，對於A股今後行情，需要密切關注三大信號。

《券商中國》報道稱，一般而言，一段行情起來之後，不會輕易結束。但過火的行情也很容易受限於資金，受限於監管。理性一點說，對於當下出現一波2014年至2015年那樣的行情不要做太高寄望。畢竟，當年的槓桿盛況出現的可能性已經非常低。但可以關注三個信號。

一是北上資金。這個信號曾在9日出現過弱化，但10日的行情中，外資的買力再度加大。7月淨流入已經超過629億元，7個交易日超過6月全月的淨流入量。從人民幣的走向來看，亦顯示中國資產的確頗受青睞。美元兌離岸人民幣漲破7元。

二是市場整體的成交量。據統計，7月份7個交易日，兩市成交已經突破9萬億元，這幾乎相當於正常市況下，一個月的平均交易量。按以往經驗推斷，這種級別的成交量不會突然大幅萎縮，後續還可能演繹一段時間。若成交突然出現收斂至1萬億元以下，或者大幅放量至兩萬億元以上水準，則需要警惕市場轉勢風險。

三是年中高層會議將釋放什麼信號。2019年4月19日，高層會議突然再提結構性去槓桿，市場受此影響開始出現調整。每年季末和年中，都會有重要高層會議召開，會議上釋放的信號將在較大程度上決定市場走勢。