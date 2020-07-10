卓悅：欠租問題經已處理　轉攻電商冀最快年底收成

疫情下零售業急需轉型，卓悅（0653）主席陳健文在香港電商發展高峰會上表示，近數個月公司銷售額受到打擊，單靠本土消費難支撐生意，待內地關口解封才有望好轉，故集中資源發展電商，包括直播帶貨等，目前電商收入佔比約一至兩成；在上月的618購物節，收入佔比更高達到四至五成。他期望於今年底至明年可收成。

卓悅早前多間分店被指欠租，陳表示，公司於疫情期間售賣防疫用品，因急市民所需而不期望賺錢，稱「如果賺咗啲錢，就唔駛無錢交租」，又稱傳統企業主要在旺區租舖，與業主簽下生死約後，無法輕易退租，目前欠租問題經已處理，近期業主亦願意減租，減幅至少達一至兩成，仍在考慮調整店舖數目。

卓悅主席陳健文表示，集中資源發展電商包括直播帶貨等，目前電商收入佔比約一至兩成，期望於今年底至明年可收成。（林樂謙攝）

推出大學生電商創業計劃

陳健文提到，本港電商發展仍有阻滯，包括物流運輸、支付系統及銷售渠道與國內尚未打通，故推出「大學生0元電商創業計劃」，首階段協助1,000名香港及國內大學生開網店，提供創業所需的資源及訓練。

卓悅執行董事林至穎補充，公司首階段將投入約5,000萬元，為大學生提供物流、技術平台開發及直播設施等的協助，為期一年，未來考慮將計劃擴至大灣區。另外，卓悅總部大樓設「無人商店」，顧客可使用QR Code掃描購物，亦可使用自助收銀機付款。