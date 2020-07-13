【持續更新】內地股市高收　深成勁升477點　重上14100點

亞太區股市今早普遍造好，其中日股大升逾300點，港股亦高開逾百點。

【15:24】內地股市高收 上證揚近2%

內地股市高收，上證收市報3443點，升59點或1.8%，深成最新報14149點，升477點或3.5%，滬深300收市報4852點，跌99點底2.1%，創業板收市報2889點，升110點或4%。

【14:20】亞太區股市高收 日股抽升逾400點

亞太區股市普遍高收，日股升468點或2.1%，收市報22759點，澳洲ASX 200指數收市報5977點，升58點或1%，台灣加權指數收市報12211點，升137點或1.1%。

恒指最新報25946點，升218點；國指最新報10629點，升88點。

【12:02】港股半日成交額900億元

恒指半日升235點，中午收市報25963點；國指最新報10638點，升96點，成交額為900億元。

科技股仍然是投資者關注焦點，惟走勢個別，騰訊（0700）中午收市報548元，升0.3%，阿里（9988）跌0.4%，中午收市報254.4元，美團（3690）跌1.2%，中午收市報205.6元，小米（1810）升1.9%，中午收市報17.2元，網易（9999）跌0.9%，中午收市報151.2元。

港交所（0388）遭到高盛降目標價，惟今早股價仍上揚，中午收市報364.6元，升0.2%。

銀行股今早上揚，渣打（2888）升2.6%，中午收市報42.65元；滙控（0005）升3.3%，中午收市報37.6元，恒生（0011）升0.5%，中午收市報129.9元。

【11:47】內地股市半日高收

內地股市延續近期強勢，上證中午收市報3426點，升42點或1.3%，深成中午收市報14042點，升371點或2.7%，滬深300中午收市報4830點，升77點或1.6%，創業板中午收市報2860點，升81點或3%。

【11:23】車股今早成追捧對象

車股今日當炒，其中比亞迪（1211）大升11.4%，最新報86.15元，東風（0489）升3.4%，最新報5.2元，吉利（0175）升7%，最新報18.84元，華晨（1114）升2%，最新報8.82元。

恒指最新報25889點，升162點；國指最新報10592點，升51點。

【09:31】內地股市走勢個別 上證低開3點

內地股市今早走勢個別，上證最新報3379點，低開3點或0.1%，深成高開27點或0.2%，最新報13699點，滬深300最新報4742點，低開10點或0.2%，創業板最新報2789點，高開11點或0.4%。

亞太區股市普遍上揚，日股升305點或1.4%，最新報22596點，澳洲ASX 200指數最新報5967點，升48點或0.8%，台灣加權指數最新報12159點，升86點或0.7%，南韓KOSPI指數最新報2174點，升23點或1.1%。

本地爆發第三波新冠病毒疫情，恒指開報25849點，升121點；國指開報10577點，升36點。騰訊（0700）開市跌1%，報540.5元；港交所（0388）股價持平，報364元；滙豐（0005）升1.5%，報36.95元。

小米（1810）升1.3%，報17.1元；美團（3690）跌1.5%，報205元；阿里（9988）跌0.5%，報254元。

維達（3331）發盈喜，料溢利按年增154%至5.35億元，由於木漿價格低走及產品組合持續改善所致。股價現升5.5%，報31.4元。