新冠肺炎｜美國6州份撤回重啟計劃　經濟復甦前景難測

由於美國新冠肺炎疫情快速反彈，美國至少6個州已撤回部分重啟經濟計劃，分析認為，美國經濟第四季度可能再次步入衰退。

據中國《經濟參考報》7月13日報道，受新冠肺炎疫情在美國大幅蔓延和相關防控措施影響，美國經濟從2020年2月起正式步入衰退。隨著美國各州從4月底開始陸續復工復產、分階段恢復經濟活動，美國零售、就業等經濟指標已出現初步復甦的跡象。但6月中旬開始的疫情反彈令20多個州不得不暫停、甚至撤回部分重啟經濟計劃，美國經濟復甦前景再度蒙上陰影。

迫於競選和就業壓力，此前白宮要求各州儘早復工復產。到6月初，全美50個州和首都華盛頓特區都已進入重啟經濟的某一階段。

然而，由於各地重啟經濟進程太快，許多地區尚未做好準備就倉促復工，以及未能遵循相關防控和隔離措施，美國南部和西部的一些州近期確診病例激增。

美國經濟復甦再遇疫情反彈障礙。（新華社）

據美國媒體統計，美國至少6個州已撤回部分重啟經濟計劃，或再度實施新的商業限制措施，另外還有15個州已宣佈暫停重啟經濟計劃。這些州加起來涵蓋美國約一半的人口和國內生產總值。

一個關鍵問題是，如果美國疫情繼續快速反彈，美國經濟會否陷入二次衰退，市場研究機構埃信華邁公司認為，一些州撤回重啟經濟計劃和新冠肺炎感染率激增提升了美國經濟在2020年底之前再次陷入衰退的可能性。

穆迪分析公司首席經濟學家馬克·贊迪（Mark Zandi）認為，美國經濟持續復甦的前提條件是，美國不會出現第二波嚴重疫情導致企業運營受到幹擾，同時美國國會批准對企業、消費者和地方政府的新一輪財政援助。他指出，如果缺乏進一步財政援助，美國經濟在第三季度出現反彈後，第四季度可能再次步入衰退。