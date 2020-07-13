羅琪茵再大手增持思捷1億股　每股平均1元　持股增至逾18%

維他奶（0345）創辦人羅桂祥家族成員、股壇名人莊友堅太太羅琪茵，繼月初成為思捷（0330）最大股東後，今日再增持1億股，每股平均價為1元。根據聯交所資料顯示，其持股已由上周五的12.89%，升至今日的18.18%。

羅琪茵於7月3日大手買入思捷1.5億股股份，每股平均價0.8029元，持股由4.93%大幅增至12.89%，成為思捷的最大股東。

羅琪茵月初成為思捷大股東後，公司於今年7月8日司接獲North Point Talent Limited，即羅琪茵的控股公司，要求召開特別股東大會，提出罷免現任行政總裁Anders Christian KRISTIANSEN及財務總裁Johannes Georg SCHMIDT-SCHULTES的執行董事職務。同時，羅琪茵要求委任Marc Andreas TSCHIRNER、邱素怡及黃鴻威成為執董。

North Point Talent Limited要求召開特別股東大會，當中提出罷免現任行政總裁及財務總裁的執行董事職務。（聯交所公告）

思捷發言人表示，公司歡迎North Point Talent Limited增持股份並成為最大股東。由於North Point Talent Limited持股比例一直低於披露要求，故管理層一直沒有與對方接觸，而公司會一直準備與股東就商業戰略進行公開及透明的溝通。

對於大股東要求罷免兩名執董，公司表示驚訝，由於思捷正開始展開其最大市場德國的重組計劃，公司正處關鍵時刻，管理層認為任何直接罷免決議案會危害公司經營，並帶來疫情所致的經濟危機之額外挑戰。