A股百元股數量破百　市值逾千億公司暴增

隨著A股持續上漲數日後，上證指數強勢站上3400點，百元股數量也出現了大爆發。同花順數據顯示，截至7月13日收盤，兩市共有118隻個股最新收市價站在百元（人民幣‧下同）之上。

據《介面新聞》報道，A股上一輪百元股數量猛增還是在2015年大牛市的時候，在2015年2月2日達到了兩位數，然後快速增加，到了5月27日首次突破100隻，又在6月1日至6月3日連續3天分別達到102隻、107只和106隻。之後，隨著大盤的回調，百元股份數量也急劇萎縮，2018年9月6日至2019年2月15日期間，百元股數量更是持續保持在個位數。

隨後，百元股數量又開始穩步回升，2020年2月5日以來，持續保持在不少於50隻，最近4個交易日更是連續站在100隻以上。

此外，不僅是百元股數量，千億元市值上市公司數量同樣也在近期快速增多。

逾百間公司市值破千億元

同樣地，上一輪千億市值上市公司數量快速飆漲也是在2015年大牛市的時候，彼時千億上市公司數量在2014年12月26日以後持續不少於50家，並在2015年6月12日滬指創下階段最高峰時，達到了峰值100家。

略有不同的是，在2015年6月中旬大盤開始回調之後，千億市值上市公司數量也曾有回落，但是並沒有像百元股數量一樣重新回到牛市啟動前的低點。2019年年初，千億市值上市公司數量從61間起步，又開始持續增多，並在最近開始加速，2020年以來共有42個交易日，數量站上100間。特別是2月12日至3月10日以及6月19日以來，千億市值上市公司數量更是分別連續20和14個交易日不少於100間。

綜上可見，當前，不論是百元股數量還是千億市值上市公司數量，都已經超過了2015年牛市峰值階段的數值。當然，其中的原因包括五年來，上市公司業績增長帶動股價和市值提升以及上市公司數量增多等。