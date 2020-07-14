【持續更新】恒指低開108點　騰訊跌2.2%　阿里巴巴跌近4%

美股三大指數高開低走，道指最多升564點，收市報26085點，微升10點。納指曾升近2%，再度破頂，觸及10824點即市新高，但收市要倒跌逾2%，報10390點，下跌226點。多隻巨型科網股破頂後倒跌，關注港股科技股今日表現。

【09:46】 國泰「11供7」過關 股價逆市穩

國泰﹙0293﹚逾300億元集資計劃，昨日獲股東以大比數通過，股價逆市企穩，報7元，升0.86%

3項普通決議案及兩項特別決議案均獲逾99%的贊成票，包括批准根據優先股認購協議設立、配發及發行優先股；批准供股。

國泰早前宣布「11供7」，集資約117億元。

【09:43】深成創板指數回軟

內地股市今早偏軟，上證最新報3443點，升不足1點或0.02%，深成最新報14102點，跌46點或0.3%，滬深300最新報4848點，跌4點或0.1%，創業板最新報2871點，跌18點或0.6%。

【09:20】恒指低開108點 騰訊低開2.2%

恒指低開108點，開報25663點。國指低開66點，開報10509點。「ATM」全線跌，騰訊（0700）跌2.2%，開報529元；阿里巴巴（9988）跌3.9%，開報244.4元；美團（3690）跌2.9%，開報200元。

港交所（0388）低開1.4%，報356元；平保（2318）跌0.7%，報87.55元；友邦（1299）平開報75元。